Cantor apontado como affair de Preta Gil curte noite na casa dela

Preta Gil encerrou o sábado, 29, com uma reunião de amigos em sua casa. E entre os presentes estava O Kannalha, que tem sido apontado como seu affair

A cantora Preta Gil encerrou o sábado, 29, com uma reunião de amigos em sua casa, no Rio de Janeiro. Entre os presentes estava o cantor O Kannalha, que tem sido apontado como seu affair desde janeiro deste ano. Ele também foi visto prestigiando o show da cantora com o grupo Sambay, no Circo Voador, na sexta-feira, 28.

A herdeira de Gilberto Gil publicou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando um karaokê em sua casa. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Um domingo no nosso sábado com Karaokê !!! Amo vocês". Além disso, marcou os perfis das pessoas que estavam presentes, com o nome de Kannalha entre os citados. Ele também compartilhou um vídeo na casa da cantora, mostrando quem estava presente, inclusive ela, na sala.

Em seguida, a famosa mostrou nos storioes o jantar preparado para os amigos e disse que "alguns amigos nos deixaram. Voltaram para Salvador". Pouco depois, o cantor mostrou que estava no aeroporto e lamentou o fim da passagem pelo Rio de Janeiro. Em seguida, mostrou que já havia chegado à Bahia de novo.

Veja a publicação de Prea Gil no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Saiba quem é O Kannalha, cantor apontado como affair de Preta Gil

Conhecido como O Kannalha, Danrlei Orrico tem sido visto com alguma frequência em eventos da filha de Gilberto Gil. Segundo informações do jornal O Globo, o cantor é um dos grandes fenômenos do pagode baiano. Aos 28 anos, ele já conquistou o público com hits como Verão Doce, Fraquinha, Final de Semana na Favela, Penetra, Calado Vence 777, Traficante de Desejos e o mais recente, Nego Doce.

Ele também já fez colaborações com artistas como como Pabllo Vittar e DJ Pedro Sampaio. No Instagram, ele tem 978 mil seguidores e costuma compartilhar músicas, fotos de seu dia a dia como artista e momento de sua vida pessoal.