Belo diz que famosos flertaram com Gracyanne: 'Casamentos vão acabar'

O cantor Belo revelou que seis famosos casados procuraram Gracyanne Barbosa antes da musa fitness anunciar o divórcio; entenda

O cantor Belo abriu o jogo e revelou alguns bastidores da vida de Gracyanne Barbosa. Os dois, que passaram poucos meses separados, finalmente selaram a paz e estão morando sob o mesmo teto - apesar disso, eles garantem que ainda não reataram o casamento.

O pagodeiro, no entanto, garantiu que o status de relacionamento da musa fitness não foi impedimento para que outras pessoas a procurassem. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Belo garantiu que ao menos seis famosos comprometidos já deram em cima de Gracyanne, mesmo quando os dois ainda estavam casados.

Segundo o comunicador contou no programa 'Fofocalizando', do SBT, Belo, que não revelou os nomes, avisou que "se um dia der na telha, casamentos vão acabar". Vale lembrar que, recentemente, Gracyanne confirmou em um evento que, apesar do divórcio, eles nunca moraram em casas separadas.

De acordo com a famosa, ela e Belo decidiram dessa maneira por terem outras questões envolvidas. Gracyanne Barbosa ainda relembrou que os familiares, mais de 10 pessoas, e pets também sempre estiveram no lar e que isso pesou bastante na hora de deixarem a propriedade.

Gracyanne diz que Belo viveu 'outra relação'

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa abriu o coração e voltou a falar sobre o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano. Segundo a musa fitness, o artista também viveu um affair antes de o divórcio se tornar público.

Quando o término se concretizou e veio à tona, Gracyanne confirmou que viveu um affair com um personal trainer. "Não faz sentido viver uma mentira. Eu decidi assumir contra a vontade dele. Claro que a gente teve uma discussão absurda por conta disso, porque ele não queria, embora ele já soubesse disso. Ele também já tinha vivido outra relação, porque a gente estava realmente separado carnalmente, mas vivendo na mesma casa e casados no papel", contou em entrevista à Quem.

