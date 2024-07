Após fazer mistério, Luana Piovani exibe nova tatuagem e explica significado: ‘Fé’

Após fazer mistério por alguns dias, Luana Piovani revela nova tatuagem na costela e detalha significado religioso

Há poucos dias, Luana Piovani apareceu de lingerie em frente ao espelho para compartilhar uma novidade. Adepta de tatuagens, a loira decidiu ‘lançar’ um novo desenho, mas fez mistério sobre o resultado. Nesta quinta-feira, 4, ela finalmente revelou sua nova arte e explicou que possui um significado religioso por trás.

Em seu perfil no Instagram, Luana exibiu o novo desenho de um coração vermelho com espinhos em suas costelas. Abaixo da arte, a famosa aproveitou para eternizar uma frase: “Alegra-te, cheia de graça. O senhor é contigo”, diz a nova tatuagem da famosa, que detalhou o significado nos comentários da publicação.

Inicialmente, Piovani brincou com o fato de estar com a barriga ‘trincada’ na imagem: “Eu to deitada, tá gente? Esse abdômen “trincado” é de dor e contração”, ela explicou, e na sequência, falou sobre a escolha da nova tatuagem: “Tá aí mundão! Minha fé e devoção”, disse a famosa, que recebeu elogios dos seguidores pela arte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ink&Wheels (@inkandwheels)

Vale lembrar que Luana tem vários outros desenhos espalhados pelo corpo. Em seus dedos, ela tem escrito a palavra ‘gratidão’. Na orelha, a famosa eternizou chamas de fogo ao redor. Nas costas, ela também tem uma frase repleta de significado: “Tudo que eu tenho, está em mim”, além de muitas estrelas na região do pescoço.

Inclusive, ao falar sobre sua tatuagem ‘gratidão’, a loira aproveitou para dar uma de suas clássicas alfinetadas: "Porque GRATIDÃO Luana? (...) Porque tive coragem de mudar de país e me livrar dum companheiro que não agregava, mesmo estando num momento delicado de adaptação e limitações físicas”, disse.

“Porque sigo tendo coragem de dizer o que penso sem medo do que vão pensar de mim... Porque o verão europeu está chegando e meus biquínis novos também!! Como não ser grata??!", disse a famosa, que estava se separando do surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos, Dom, e os gêmeos Bem e Liz, na época do desenho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

