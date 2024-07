Márcia Sensitiva relata início de espiritualidade na infância: 'Medo até hoje'

Em participação no 'Conversa com Bial', a médium Márcia Sensitiva falou sobre mediunidade e contou uma de suas experiências sobrenaturais

A médium e astróloga Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal e vivência na espiritualidade. O relato na íntegra será exibido no programa 'Conversa com Bial', da Globo, nesta quinta-feira, 4.

Em participação no programa, ela recordou o início da mediunidade, ocorrido ainda na infância, aos cinco anos de idade. De acordo com Márcia, o pai espírita e a avó médium a ajudaram a lidar com o dom.

"Comecei a ver espíritos com 5 anos. Meu pai era kardecista, minha avó era cega e fazia o que eu faço atualmente. Eles foram me ensinando, eu fui estudando, fiz federação espírita. Mas eu morro de medo até hoje… Você está quieta e, de repente, surge um homem do seu lado? Tenha dó!", declarou ela.

Ao longo do bate-papo com o apresentador Pedro Bial, a astróloga também contou uma de suas experiências sobrenaturais. "Cheguei de uma festa [...], fui deitar e subiu um cheiro de queijo forte [...], pensei 'nossa que coisa horrorosa, vou ter que levantar pra ver'. Olhei embaixo da cama e tinha um homem morto, cheio de bicho, podre. E ainda tinha bigode!", recordou.

Além da vida pessoal de Márcia Sensitiva, a atração também abordará sua relevância na internet, principalmente entre os jovens, e mostrará memes virais e divertidos da médium. O 'Conversa com Bial' vai ao ar de segunda a sexta no canal GNT; na TV Globo, o programa é exibido logo após o 'Jornal da Globo'.

Márcia Sensitiva - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Bial cai no choro durante entrevista na TV

O apresentador Pedro Bial chorou durante a entrevista com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane no programa Conversa com Bial, da Globo. Ele não segurou a emoção ao ouvir a apresentadora falando do apoio do filho na atual fase de sua vida.

Tudo começou quando Marília fez elogios para o filho. "Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força", disse ela.

Então, Bial lembrou de sua própria mãe e ficou emocionado. "Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", justificou.