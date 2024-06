Pedro Bial cai no choro durante entrevista na TV e revela o motivo

Pedro Bial não segura a emoção durante entrevista no programa Conversa com Bial. Entenda o que aconteceu

O apresentador Pedro Bial chorou durante a entrevista com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane no programa Conversa com Bial, da Globo. Ele não segurou a emoção ao ouvir a apresentadora falando do apoio do filho na atual fase de sua vida.

Tudo começou quando Marília fez elogios para o filho. "Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força", disse ela.

Então, Bial lembrou de sua própria mãe e ficou emocionado. "Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", justificou.

Encontro de Tadeu Schmidt e Pedro Bial

Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do Conversa com Bial. Após 100 dias no comando do Big Brother Brasil, o apresentador foi recebido nos estúdios da Globo, em São Paulo, por Pedro Bial, que comandou o reality show por 16 edições, para um papo divertido sobre sua vida profissional e pessoal.

Logo no começo da atração, Tadeu ficou emocionado e chorou ao receber um discurso do Bial e ver uma plateia com 36 ex-BBBs das mais variadas edições. Ele explicou a relação criada com os participantes durante o programa: "É uma relação meio estranha que a gente desenvolve, meio filho, meio irmão", disse Bial.

Tadeu complementou: "Eu diria uma [relação] de filho. A gente fica torcendo muito pelo sucesso de todos, sofrendo com o erro de todos, vibrando com o acerto de todos. Depois que termina, a gente fica acompanhando nas redes sociais e, cada vez que vemos alguém fazendo uma coisa legal, não sabe a felicidade que sinto", falou ele, que ainda vai tirar seus dias de folga:

"Não descansei a parte principal ainda. Fui malhar todos os dias, pegando peso, cada vez mais forte, porque o cansaço é mental. Tudo o que quero agora é não pensar em nada. São 100 dias que não paro de pensar em nenhum momento. É o tempo inteiro atento, preocupado, me envolvo demais com quem está lá dentro".