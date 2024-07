Alexandre Frota não é o único: Veja famosos que serão avós em 2024

Alexandre Frota deve se tornar avô pela primeira vez em agosto deste ano; além dele, veja outros famosos que também vão ganhar netos em 2024

Alexandre Frota irá se tornar avô pela primeira vez neste ano. Além dele, outros famosos também ganharão seus primeiros netos e, outros ainda, darão boas vindas a novos bebês na família. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou uma lista de celebridades que serão avós neste ano.

Mayã Frota, filho de Alexandre Frota , anunciou a gravidez de sua namorada, Emilie. Apesar de não falar com o filho há cerca de 10 anos, o ator e político deu os parabéns ao herdeiro. "Parabéns para eles, que sejam felizes. Que Deus proteja o casal e a filha. Muita paz, saúde e luz", disse, em conversa com o jornal Folha de S.Paulo.

O casal, que anunciou a gravidez do primogênito através das redes sociais, mora na Alemanha e espera uma menina. Apesar da novidade, Frota não revelou se pretende visitar sua primeira neta, e não comentou sua relação com o filho.

Ainda na leva de vovôs de primeira viagem, o ator Leandro Hassum anunciou em maio que sua filha única, Pietra Hassum, estava grávida. A herdeira do artista espera Aurora, fruto do relacionamento com o músico Caio Hara.

Na publicação do anúncio da gravidez, Hassum se declarou para a filha. "Te amo tanto filha e vou te dar tanto trabalho [risos]. Casal lindo", escreveu. Apesar de não terem revelado a data de nascimento de Aurora, Pietra já está na reta final da gravidez. Na última semana, o artista mostrou que tem praticado bordado para fazer presentes para a neta.

"O primeiro bordado a gente nunca esquece. Não está perfeito. Não ficou lindo. Mas estou orgulhoso de mim. E um dia minha netinha vai falar : Olha meu avô fez pra mim. Eu ainda na barriga da minha mamãe. Fiz com muito amor e isso o torna lindo. Tudo que vem do amor… será sempre lindo. Te amo tanto minha Aurora", escreveu, na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Leonardo e Poliana Rocha também entram na lista. O músico e a influenciadora já são avós de Maria Sophia, Maria Vitória, Noah, Maria Alice e Maria Flor, porém, também neste ano vão dar as boas-vindas a mais um pequeno na família.

Em meados de janeiro, Virginia anunciou sua terceira gravidez. Ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e das filhas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora e empresária revelou que estava a espera do primeiro menino, José Leonardo, que carrega em seu nome uma homanagem ao avô.

Na última segunda-feira, 1, Poliana mostrou que sua casa em goiânia está passando por reformas para receber o pequeno, que deve nascer no segundo semestre de 2024. "Agora vou montar um quartinho para as duas e para o José Leonardo [na minha casa]", contou a avó babona.

A influenciadora Viviane Tube, mãe de Viih Tube, também vai ganhar mais um netinho. Em meados de abril, a ex-BBB e seu marido, Eliezer, anunciaram que estão a espera do segundo filho. Acompanhados da primogênita, Lua, o casal contou a novidade ao vivo no programa Mais Você.

Na época, Viviane conversou com a CARAS Brasil e não segurou a emoção ao falar sobre a chegada do segundo neto. "Minha filha é minha vida, minha neta é a minha razão. Nem sei o que falar, até me emociono. Eu nem tenho palavras para descrever a felicidade que estou", disse.

Viih Tube também não anunciou quando o segundo filho deve nascer, mas já contou para seus fãs e seguidores que o nome do bebê será Ravi —que, derivado do sânscrito, significa sol. Agora, na reta final da gravidez, ela compartilha sua rotina com os fãs e seguidores.