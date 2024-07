Bia Miranda faz festa para celebrar o primeiro mês do filho

Bia Miranda realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês do seu filho Kaleb, fruto do relacionamento com o DJ Buarque

Esta sexta-feira, 5, foi dia de festa na casa de Bia Miranda. Isso porque o pequeno Kaleb, fruto do relacionamento dela com DJ Buarque, está completando um mês de vida.

Para celebrar o primeiro mês do bebê, a famosa organizou uma festa com o tema Super Mario Bros, famoso jogo de videogame. Em sua conta no Instagram, Bia compartilhou algumas fotos da comemoração.

A festa contou com uma super decoração e a família entrou no clima vestindo fantasias dos famosos personagens do game, como Mario, Luigi e Princesa.

Na legenda, a mamãe coruja se declarou. "Nada do que fizermos vai ser suficiente por você filho. Você chegou no mundo para isso, nos dar mais alegria e muito amor e pode ter certeza que tudo isso é recíproco. Sabemos que você nem tão cedo vai entender o que está acontecendo, mas não precisa, o que importa vai ser quem você vai se tornar, o resto são detalhes que seus pais vão fazer ao máximo para que nunca tenha falhas. Parabéns pelo seu primeiro mês no mundo, você é nosso bem mais precioso!! A gente te ama muito, filho. Bora Super Mario", escreveu ela.

Vídeo do parto

Um mês após dar à luz Kaleb, Bia Miranda dividiu com seguidores o registro em vídeo do parto do primeiro filho com o músico Buarque. A influenciadora contratou uma equipe profissional para registrar todo o processo de nascimento do pequeno, desde o momento em que ela e o marido chegaram à maternidade.

"Finalmente o vídeo do parto está pronto. Amanhã faz um mês do nascimento do nosso pituco, o amor de nossas vidas. Foi um misto de emoções: medo, ansiedade, felicidade, dor, nervosismo, mas no final deu tudo certo. Tentei levar esse momento no mais leve possível, dando risada, fazendo graça e dançando. O parto não precisa ser só sofrimento", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.