Leo Chaves e Carolina Figueira mostram as primeiras fotos do filho, Francisco

Leo Chaves e Carolina Figueira encantaram os seguidores das redes sociais ao postar as primeiras fotos do filho, que nasceu em maio

Carolina Figueira encantou os seguidores das redes sociais ao postar as primeiras fotos de seu filho com o cantor sertanejo Leo Chaves. O menino, que se chama Francisco, nasceu no dia 28 de maio.

Em seu perfil no Instagram, a designer de interiores dividiu alguns cliques ao lado do amado e do herdeiro e também mostrou o pequeno com seus irmãos mais velhos. O irmão de Victor Chaves já é pais de três meninos: Matheus, de 17 anos, Antônio, de 13, e José, de 8.

Ao dividir os cliques, a mulher de Leo apresentou o bebê. "Oi gente, este é o Francisco! Ele nasceu em 28 de maio de 2024. Estamos todos felizes com mais esse presente que a vida nos deu! É muito amor! Carol e Léo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram nos comentários. "Muita saúde, alegria, paz e amor para vocês três. Bem-vindo Francisco", disse uma seguidora. "Parabéns, Carol, lindo demais o pequeno anjo que veio para abençoar esse amor lindo entre você e o Leo", escreveu outra. "Que amor! Deus abençoe imensamente a família de vocês! Francisco é um bebê lindo", falou uma fã.

Confira:

Quem são os filhos de Leo Chaves?

Leo Chaves, da dupla sertaneja com Victor Chaves, anunciou em janeiro pelas redes sociais que seria pai pela quarta vez. Além do próximo herdeiro, de seu casamento de três anos com a designer de interiores Carolina Figueira, o cantor é pai de três meninos, dois deles adolescentes, frutos de seu antigo relacionamento com a nutricionista Tatianna Sbrana.

Filho mais velho do artista, Matheus completou 17 anos em setembro de 2023 e surgiu em clique raro nas redes sociais do pai ao receber uma declaração de aniversário. Antônio, que tem 13 anos, puxou o lado artístico do pai. Em 2021, o jovem surgiu nas redes sociais dando show de talento ao tocar piano ao lado de Leo Chaves, que acompanhou o filho cantando.

Além dos adolescentes, Leo Chaves ainda é pai de José, caçula da família. Com apenas oito anos, o pequeno já divide inúmeros momentos ao lado do pai e também recebeu uma declaração especial ao celebrar o aniversário em 18 de outubro. Saiba mais!