Quantos netos Leonardo tem? Cantor reúne as crianças em seu aniversário

Cantor Leonardo faz rara aparição com todos os netos em sua festa de aniversário na fazenda. Veja a foto do vovô coruja!

A família do cantor Leonardo está em festa! O sertanejo completou 60 anos de vida e reuniu toda a família em sua fazenda no interior de Goiânia para celebrar a data especial. Durante a festa, ele fez uma rara aparição ao lado dos cinco netos.

O vovô coruja fez questão de posar para uma foto com os cinco netos, que são: Maria Sophia, de 12 anos, Maria Vitória, de 5 anos, Noah, de 7 anos, Maria Alice, de quase 2 anos, e Maria Flor, de 9 meses.

Maria Sophia e Maria Alice são filhas de Pedro Leonardo com Thais Gebelein. Noah é fruto do relacionamento de Jéssica Beatriz com o ator Sandro Pedroso. E Maria Alice e Maria Flor são filhas de Zé Felipe com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

Em sua vida, Leonardo teve seis filhos, sendo eles: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Costa, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme.

Leonardo chorou com surpresa da esposa, Poliana Rocha

Em sua festa de aniversário, o cantor Leonardo não segurou as lágrimas ao ver uma surpresa preparadapor sua esposa, Poliana Rocha. Ela convidou o cantor Amado Batista para cantar na festa e Leonardo é um grande fã dele.

"Poli preparou uma surpresa para o Leo! Chamou o Amado Batista para cantar", disse a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, ao mostrar o sogro emocionado e sendo consolado com muito amor pela esposa, com quem está casado desde 1995.

Nas redes sociais, Poliana Rocha celebrou o aniversário do marido com um vídeo especial de momentos dele e uma declaração de amor. "Meu amor, Leonardo, você é um ser humano incrível. Não perca a juventude que você carrega no seu coração. Tenha um aniversário maravilhoso (preparei tudo com muito carinho) e seja feliz em mais um ano de vida! Que DEUS te proteja e te guarde!!! Muita saúde e paz no seu coração !!! Estarei sempre ao seu lado para te apoiar e cuidar de você com muito AMOR!! Te amo muito", escreveu.