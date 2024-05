Viih Tube é substituída por atriz famosa em podcast. Saiba quem é!

Após anunciar sua demissão do podcast 'MaterniDelas', Viih Tube é substituída por atriz famosa no programa; saiba quem é!

A influenciadora digital Viih Tube anunciou sua demissão do podcast MaterniDelas na última quinta-feira, 2. E parece que a fila andou rápido! Nesta terça-feira, 3, o programa afiliado ao PodDelas revelou que a substituta da ex-BBB será uma atriz famosíssima: Claudia Raia!

A artista irá comandar o podcast sobre maternidade ao lado da apresentadora Tata Estaniecki em sua quarta temporada e teve sua participação anunciada nas redes sociais. Claudia é mãe de três: Enzo Celulari, de 27 anos, Sophia Raia, de 21, e Luca, de 1 aninho. Após passar pela maternidade em diferentes momentos dessa vida, a atriz está pronta para enfrentar esse novo desafio.

"Cheguei aonde? No MaterniDelas! Tô tão animada, gente! Animada para dividir histórias sobre maternidade. Ser mãe na maturidade também é um assunto em pauta. É complexo falar de maternidade, são tantas vertentes. A gente tá aqui para trocar essas informações. Daqui a gente fala de tudo um pouco. Eu tô muito animada para dividir esses assuntos com vocês", disse Claudia em seu vídeo de anúncio.

Na legenda da publicação, a equipe do podcast deu boas-vindas a nova apresentadora: "Olha quem chegou nos estúdios PodDelas pra abrilhantar ainda mais esse time… A DIVA Cláudia Raia estará dividindo a apresentação do @maternidelas ao lado de @tata. Estamos felizes demais em fazer esse anúncio. O primeiro episódio já está disponível no YouTube".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POD DELAS (@poddelas)

Por que Viih Tube foi demitida do podcast?

Em meio à expectativa pela chegada de seu segundo filho, Viih Tube decidiu abrir seu coração e revelar que foi demitida do podcast sobre maternidade que co-apresentava com Tata Estaniecki, o ‘MaterniDelas’.Em um desabafo sincero, a influenciadora explicou que sua saída se deu por um conflito de interesses com um dos patrocinadores do programa.

Viih conduziu toda a primeira temporada, mas o perfil do programa anunciou uma nova apresentadora para a próxima temporada. Diante das especulações, a esposa de Eliezer e mãe da pequena Lua confirmou que foi demitida da atração: "Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal”, iniciou brincando que estava chorando.

Apesar de revelar a demissão, a influenciadora negou os rumores de uma desavença: "Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha da amiga] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tata já sabia. Ela também não foi no da Lua [sua primogênita], mas já explicou”, confirmou.

“A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí", Viih completou e explicou o verdadeiro motivo para ter ficado sem emprego: “Foi uma decisão profissional por conta do patrocinador desta temporada. Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes”, completou.

“É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada, mas espero que algum dia eu volte. Entendo, mas não tem para onde correr", disse a influenciadora.