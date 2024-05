Em tratamento contra câncer, rei Charles III pratica treino rigoroso

Diagnosticado com câncer, o rei Charles III possui uma rotina rigorosa de exercícios físicos para se manter saudável; saiba mais!

Em tratamento contra um câncer, o rei Charles III segue uma rotina rigorosa de treino, segundo informações dos assessores do monarca ao portal The Times. Aos 75 anos de idade, ele executa diariamente uma série de exercícios, sendo alguns deles inspirados na Força Aérea Real Canadense.

Sobre o treino inspirado na Força Aérea Real Canadense, ele segue um método que inclui a realização de abdominais e flexões. Segundo informações fornecidas ao veículo, o monarca expressou seu desejo de prosseguir com o plano 5BX, que consiste em um treino de 11 minutos de duração.

De início, esse método de treinamento foi idealizado para manter os pilotos da Força Aérea Real Canadense em boa forma física. Vale destacar que realizar o plano 5BX não requer o uso de equipamentos. Ele engloba alongamento para tocar os dedos dos pés, sentar, press-ups e corrida estacionária com saltos repetindo o movimento semelhante ao de uma tesoura.

Para quem não sabe, o rei Charles III serviu à Força Aérea Real e à Marinha Real quando era príncipe. Segundo seus assessores, o soberano britânico segue essa rotina de exercícios duas vezes ao dia. E já está trazendo resultados: em entrevista, a esposa do monarca, a rainha Camilla, elogiou a forma física do marido.

“Ele é provavelmente o homem mais apto de sua idade que conheço”, disse ela em conversa com a BBC. Por conta do tratamento, o rei Charles precisou aderir a uma série de hábitos para se manter o mais saudável possível.

Desde o diagnóstico de câncer, ele foi orientado a reduzir o tempo sentado à mesa do escritório, além de abdicar especialmente de um hábito alimentar: pular o almoço e comer tardialmente no jantar. De acordo com a imprensa, o conselho é que ele faça refeições regulamente.

Rei Charles III exibe sorrisão com dentes tortos em encontro especial

Durante luta contra o câncer, o Rei Charles III encontrou a sobrinha Zara Tindall um evento de show de cavalos no Castelo de Windsor, Inglaterra, e esbanjou simpatia ao cumprimentá-la. Os dois foram flagrados trocando um abraço caloroso e o monarca esbanjou seu sorriso.

Inclusive, os dentes tortos dele voltaram a aparecer no sorriso largo e chamaram a atenção dos fãs da realeza novamente. Os dentes dele já tinham virado assunto há algumas semanas.

O evento faz parte da retomada dos compromissos do Rei Charles III após enfrentar a primeira fase do tratamento contra o câncer. Ele reabriu sua agenda de eventos presenciais na semana passada.

Charles III não ia ao evento de cavalos desde 1979, mas a mãe dele, a Rainha Elizabeth II, mantinha o evento em sua agenda de compromissos oficiais.

Vale lembrar que Zara Tindall é filha da princesa Anne, irmã de Charles. Confira as imagens aqui!