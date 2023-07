Leonardo chora em seu aniversário com surpresa de Poliana Rocha

Em festa preparada por Poliana Rocha, cantor Leonardo chora e se emociona com surpresa levada pela amada

O cantor Leonardo ganhou uma festa de aniversário nesta terça-feira, 25, muito especial. O evento preparado pela esposa do sertanejo, Poliana Rocha, reuniu todos os filhos do artista na fazenda para um almoço luxuoso.

Além de ter ficado contente com a reunião de seus herdeiros, o famoso se emocionou e não segurou as lágrimas com mais uma surpresa durante a festa: um show de Amado Batista. O flagra dele chorando foi feito pela nora, a influenciadora VirginiaFonseca.

"Poli preparou uma surpresa para o Leo! Chamou o Amado Batista para cantar", disse a esposa de ZéFelipe ao mostrar o sogro emocionado e sendo consolado com muito amor pela esposa, com quem está casado desde 1995.

Nas redes sociais, Poliana Rocha mostrou a família embarcando para Goiânia, capital de Goiás. É lá, na fazenda do sertanejo, que acontece a festa. Em fotos e vídeos, vários familiares aparecerem reunidos - entre eles os filhos Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme.

"Tá tudo tão lindo. Todo mundo aqui, olha, o buffet, a decoração. Agora vão servir o almoço. Os filhos estão aqui e quero muito agradecer, tá tudo impecável", comemorou a mulher do cantor ao mostrar os detalhes do evento especial.

Poliana Rocha ainda mandou montar brinquedos infláveis para as crianças e uma exposição de quadros com momentos da família. "Tá tudo maravilhoso, olha os quadros que colocamos aqui, tudo perfeito. Com a mãe do Leo, organizaram com muito carinho", exibiu.

Leia também:João Guilherme exalta Poliana Rocha após treta de família: ''Conseguiu fazer milagre''

Pedro Leonardo foi convidado para a festa

Dessa vez, o apresentador e sua esposa foram convidados para a festa que deve reuniu toda a família Costa. No ano passado, a ausência do filho do cantor gerou grande repercussão. Na época, a esposa chegou a vir a público para contar que eles sequer sabiam da comemoração.

Na época, Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, se pronunciou. “A gente não foi pra fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração”, disse ela nas redes sociais. Surpresa, mas sem polêmicas, ela contou que não conseguiria ir à comemoração e mandou um recado para o sertanejo.

Veja abaixo imagens e vídeos da celebração com detalhes do cardápio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 365diascompoliana (@365diascompoliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acesso João Guilherme (@acessojoaoguilherme)