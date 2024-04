Luxo e muito brilho: Daniela Albuquerque mostra fotos da festa da filha

Apresentadora Daniela Albuquerque mostra festa luxuosa que deu para a primogênita em sua mansão; garota completou 12 anos em grande estilo

A apresentadora Daniela Albuquerque mostrou como foi a festa de 12 anos de sua primogênita, Alice, do casamento com o dono da RedeTV! Amilcare. Em sua rede social, a modelo compartilhou cliques do grande evento e impressionou com os detalhes luxuosos.

O local para a festa foi a sua mansão milionária, onde foi montada a comemoração com decoração rosa com flores e vários brilhos. Combinando com os detalhes deslumbrantes, a aniversariante elegeu um vestido da mesma cor dos itens de decoração e todo de paetê.

Daniela Albuquerque escolheu um vestido preto, mas deixou o look poderoso com sandálias e acessórios em dourado. A caçulinha, Antonella, também apareceu nos registros ao lado do pai. "Muito amor envolvido. Acabei de receber tantas fotos lindas. Obrigada @studioseeyou por sempre registrar esses momentos especiais. Alice ta uma mocinha. Nem acredito que já está com 12 anos", escreveu ela.

Mamãe coruja, a famosa relembrou o momento de quando a teve pela primeira vez em seus braços após um parto natural. "Essa música tocou quando ela nasceu. 4 horas em trabalho de parto. Nasceu de parto normal, ás 8h18 da manhã do dia 22/04/2012, com 3,560kg ao som de Vivere. Antes de tudo isso comi uma canja no restaurante e já estava em trabalho de parto", contou.

É bom lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, Daniela Albuquerque é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

Daniela Albuquerque relembra sua trajetória como apresentadora

Daniela Albuquerque contou para o jornalista Luís Ernesto Lacombe a sua trajetória profissional no programa “Agora com Lacombe” na RedeTV!.

“Passei muita dificuldade, uma infância bem simples, mas sempre recordo com alegria, uma saudade. Me considero uma vencedora. Perdi meu pai muito cedo, então minha mãe teve que batalhar pra cuidar da gente [de mim e meus irmãos]. Tivemos que morar na casa da avó, uma casa que não tinha nem saneamento básico”, relembrou Daniela sobre sua juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A primeira experiência profissional de Daniela foi como babá: “Quando comecei eu tinha 12 [anos]. Ganhava só para cuidar dos filhos, mas eu fazia coisas a mais. Se tinha uma louça suja na pia, eu lavava, dava uma ajeitada na casa”.

Além da formação em Jornalismo e Teatro, a apresentadora ainda relembrou sobre seus trabalhos como modelo. “Fui miss da cidade, depois comecei a participar de concursos, não regionais, mas estaduais também. Fui para a capital, Campo Grande, em um concurso muito legal, que me trouxe para São Paulo”, relembrou.