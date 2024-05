Morando longe do filho, Luana Piovani faz confissão: "Dificuldade"

Luana Piovani falou sobre a distância entre ela e seu filho mais velho, Dom, de 12 anos, que atualmente mora com o pai, Pedro Scooby

Nesta sexta-feira,17, a atriz Luana Piovani foi questionada por um seguidor sobre a distância entre ela e seu filho mais velho, Dom, de 12 anos, que atualmente reside com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Enquanto ela mora em Portugal com os outros dois filhos do ex-casal, a artista abordou o tema com cautela, destacando a sensibilidade do assunto.

“Como está seu coração com o Dom longe?”, escreveu o internauta na caixinha de perguntas disponibilizada pela atiz no Instagram. “Ainda tenho dificuldade em falar”, respondeu Luana. O primogênito do casal chegou ao Brasil há algumas semanas para viver com o pai, a mulher dele, Cintia Dicker.

Luana Piovani desabafa sobre decisão do filho

Recentemente, a atriz fez um desabafo sobre a mudança do primogênito para a casa do pai. "É uma decisão que tomei há um ano e que, graças a Deus, tive todo esse tempo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível (Dom se mudar para o Brasil e viver com o pai) porque aqui em Portugal não se separa irmãos", disse ela.

Luana também já confessou que demorou a aceitar a decisão do filho. "O coração fica muito apertado, mas tudo na vida é um processo. Tomei a decisão que ele viria no começo do ano passado. Me sentia a pior mãe do mundo. Sangrei, morri, mas fui entendendo que não adianta insistir em um erro. Não adianta eu idealizar um filho", revelou.

Espelhando -se na tajetória de Scooby, a criança quer se tornar atleta. "Eles têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senões, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho e da família, dos meus outros dois filhos, pai, mãe, eu mesma", reconheceu a famosa. Com informações do portal O Globo.