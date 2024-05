Sertanejo Edson celebra o aniversário da filha com festa luxuosa

O cantor sertanejo Edson e a esposa, Deia Cypri, comemoraram o aniversário de 5 anos da filha, Bella, com uma festa com tema de unicórnio

O cantor sertanejo Edson celebrou o aniversário de 5 anos da filha Bella, fruto do casamento com Deia Cypri, em grande estilo. A mamãe coruja organizou uma comemoração com o tema de unicórnio e caprichou em todos os detalhes.

A aniversariante chegou em sua festa em um cavalo branco fantasiado de unicórnio e com look colorido. A mesa do bolo de aniversário também chamou a atenção com a decoração em várias cores e com bexigas.

Edson ficou encantado ao ver todos os detalhes preparados pela esposa. "Estava tão linda. Fiquei muito feliz de ver a alegria dela e da Bellinha. Ela passou uns três dias doentinha, e a gente ficou preocupado com a saúde dela, especialmente com essas gripes fortes que estão acontecendo. Mas Deus foi maravilhoso mais uma vez e nos abençoou, conseguindo realizar uma festa linda, onde ela teve muita energia. Ela curtiu o tema da festa dela, foi lindo, e ela ficou muito feliz, o que para nós ver a felicidade nesses cinco anos da Bella foi a nossa maior alegria", disse ele.

E completou: "Eu mesmo vindo cansado de show, para mim foi um dia muito especial. Estou na estrada há algum tempo já, trabalhando sem parar praticamente, mas para mim foi muito lindo. Foi um momento mágico, iluminado e abençoado por Deus. Só temos que agradecer muito, muito, muito mesmo, pela saúde e pela paz que temos com a nossa família e com a nossa filha, por nos dar a oportunidade de comemorar os 5 anos dela. Foi lindo, foi maravilhoso, foi abençoado. Beijo a todos e que Jesus abençoe".

Por sua vez, Deia Cypri também celebrou o grande dia na vida da filha. "Estou aqui para dizer que a festa foi um espetáculo emocionante e inesquecível, mais uma missão cumprida. Eu, como mãe, fiquei muito feliz em ver a Bellinha tão contente e animada. Não tem preço ver a festa tão linda e especial. Todo mundo estava emocionado. O dia estava lindo, com muito sol e o espaço que escolhemos era aberto, né? Tínhamos o salão fechado com as mesas onde servimos um almoço delicioso, e lá fora as crianças brincavam. Foi um dia muito especial, que Deus preparou com tanto carinho, e estávamos todos muito felizes. Todos os convidados amaram, e desta vez tivemos muitos mimos. O algodão doce foi a sensação da festa, com o personagem unicórnio e um ursinho todo colorido. Tinha também cascata de chocolate, sorvete, pipoca gourmet e um bar de drinks para a criançada, sem álcool, é claro. Para os adultos, havia chopp gelado maravilhoso. Enfim, acho que não faltou nada. A decoração da mesa estava incrível, o bolo e os doces também. Fiquei muito feliz com a organização da festa, estava tudo perfeito. Eu e o Edson estávamos muito contentes, e a Bellinha também, porque desta vez ela aproveitou muito com os personagens, tinha unicórnio... Foi tudo tão lindo. E aí veio a sensação, né? Foi a hora do parabéns, quando ela chegou montada no unicórnio de verdade, todo enfeitado, e ela em cima dele com uma capa maravilhosa para cantar. O parabéns foi lindo", contou.

Veja as fotos da festa na galeria abaixo: