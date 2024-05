Denise Fraga fala sobre a saúde de Tony Ramos após ele passar por cirurgia

Parceira de Tony Ramos em peça de teatro, Denise Fraga fala sobre o quadro de saúde dele após cirurgia na cabeça

A atriz Denise Fraga comentou sobre o estado de saúde do ator Tony Ramos, que foi submetido a uma cirurgia no cérebro na última quinta-feira, 16. Os dois trabalham juntos no espetáculo O Que Só Sabemos Juntos, que está em cartaz em São Paulo.

Em contato com a revista Quem, Denise comentou que o amigo está bem. “Ele está bem. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus”, disse ela.

Por causa da internação de Tony Ramos, as próximas sessões da peça de teatro foram canceladas até o dia 26 de maio.

O que aconteceu com Tony Ramos?

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado nesta quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

Durante o Jornal Nacional, da TV Globo, o apresentador William Bonner deu detalhes sobre o quadro de saúde do artista, que passou mal pela manhã, cancelou gravações e foi encaminhado ao hospital. Tony foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, e a cirurgia foi considerada bem sucedida.

Segundo o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do Samaritano, o quadro do ator é estável. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável", informa a nota.