Fernanda Paes Leme mostra vídeo emocionante do parto da filha, Pilar

Celebrando o primeiro mês de vida da filha, a atriz Fernanda Paes Leme compartilhou registros inéditos do nascimento da bebê

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme dividiu com os seguidores um vídeo inédito do dia em que a filha, Pilar, veio ao mundo. Nesta sexta-feira, 17, a bebê, fruto do relacionamento da famosa com Victor Sampaio, está completando seu primeiro mês de vida e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fernanda publicou um registro mostrando o momento em que deu entrada na maternidade em São Paulo até o nascimento da herdeira. Ao fundo do vídeo, a apresentadora fez um relato emocionante de como os dias têm sido especiais desde a chegada de Pilar.

Durante as imagens, os papais da pequena também compartilharam momentos do parto. "Um mês da sua chegada! Pilar, minha filha, quanta coisa aconteceu desde a hora que entramos na @pro_matre, até aqui", iniciou ela na legenda da postagem.

"Foi tudo muito especial e fico emocionada de compartilhar esse momento, do nascimento da minha filha, com vocês. São imagens que ficarão pra sempre gravadas em mim. Um mês, minha filha Pilar. Obrigada por cada segundo dessa jornada", completou Fernanda Paes Leme.

A bebê veio ao mundo no dia 17 de abril de 2024, com 50 cm e 3,325 kg, após 39 semanas de gestação, por meio de um parto cesárea.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme decide doar os presentes da filha

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar a decisão de doar os presentes recebidos por sua filha recém-nascida, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Apesar de agradecer o carinho, a apresentadora contou que pretende apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Através dos stories do Instagram, Fernanda contou que estava bastante abalada com as últimas notícias e que gostaria de ajudar especialmente mães e crianças neste momento: "Estamos aqui também assim como o Brasil todo, muito tocado, acho que tocado nem é a palavra, é atravessado mesmo com tudo que tá acontecendo no sul do país", iniciou.

Além disso, a apresentadora fez questão de reforçar a doação de outros itens, mas decidiu passar para frente os presentes que a filha recebe: "Obviamente a gente já fez nossas doações e agora chegou o momento né? Eu estou vendo muitas mães e crianças passando por tudo isso. Nossa Senhora, como dói! Dói muito, imagina lá", ela desabafou. Confira detalhes!