Gusttavo Lima impressiona ao investir em ônibus de luxo: "Jatinho de rodas”

Gusttavo Lima chama a atenção ao comprar ônibus de luxo apelidado de "jatinho de rodas”; conheça o novo investimento do Embaixador

Não é novidade que Gusttavo Lima gosta de investir em veículos e tem uma coleção impressionante. Mas além de ser dono de jatinhos, helicópteros e muitos carros de luxo, ele incluiu mais um modelo em sua frota. Desta vez, o embaixador impressionou ao arrematar um ônibus luxuoso, que é apelidado como ‘jatinho de rodas’.

Segundo o Portal Leo Dias, Gusttavo decidiu investir no veículo para realizar viagens de curta distância entre um show e outro sem precisar mobilizar seu avião. Mas é claro que o 'Embaixador' garantiu todo o luxo necessário ao lado de sua equipe e adquiriu um modelo de ônibus que replica as comodidades do seu jatinho particular.

Além de ter capacidade para mais de 30 passageiros, o novo veículo do sertanejo deve servir como uma casa sobre rodas, equipado com cama, banheiros, cozinha e até um bar. Além disso, o veículo é interativo, possui internet e sistema de inteligência artificial para manter sua equipe conectada e produtiva durante as viagens.

Vale lembrar que recentemente o uso de jatinhos por celebridades tem sido amplamente debatido e se tornou uma preocupação internacional. Isso porque o uso de aviões particulares emitem mais dióxido de carbono, contribuindo significativamente para o efeito estufa, conforme alerta a Organização das Nações Unidas (ONU).

Assim, além de economizar dinheiro, Gusttavo também contribui para a preservação do meio ambiente. Ainda conforme o portal, o preço do novo veículo não foi divulgado, mas só para ter uma ideia, recentemente o sertanejo desembolsou o valor de R$ 8,1 milhões para garantir um carro de luxo fabricado na Inglaterra.

De acordo com o site UOL Carros, o veículo dele é um Rolls-Royce Cullinan, um dos SUVs mais caros do mundo. O carro tem câmbio de oito marchas, vai de zero a 100 km/h em menos de seis segundos. O veículo tem o teto estrelado e painel com várias funções. Em suas redes sociais, ele exibiu a nova conquista com orgulho,

Violão de Gusttavo Lima é leiloado para ajudar RS:

O cantor Gusttavo Lima fez diversas doações ao Rio Grande do Sul e além de ter enviado aviões com mantimentos, medicamentos e outros itens de necessidade para os gaúchos, o sertanejo leiloou um de seus violões. Em um leilão realizado em Brasília, na inauguração de uma das clínicas de estética de sua mulher, Andressa Suita, ele vendeu o instrumento; saiba o valor!