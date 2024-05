Emily Garcia e Victor Igoh reatam namoro após três meses separados

Os influenciadores Emily Garcia e Victor Igoh decidiram dar uma nova chance ao amor e revelaram que estão juntos novamente: 'Paz'

A influenciadora digital Emily Garcia surpreendeu os seguidores na noite de quinta-feira, 16, ao revelar que reatou seu namoro com Victor Igoh. Os dois haviam terminado o relacionamento em fevereiro deste ano, poucos meses após assumirem o romance publicamente.

Agora, três meses depois do anúncio, eles decidiram dar uma nova chance ao amor e estão juntos novamente. A novidade foi compartilhada no perfil oficial dos influenciadores, através de um vídeo com cenas românticas do casal. "Tem coisas que não se explica, se vive…", escreveu Emily.

Em seus stories no Instagram, a famosa também publicou diversas fotos ao lado do amado e aproveitou para se declarar: "Meu pontinho de paz". Em seguida, Emily Garcia mostrou aos fãs que foi presenteada com buquê de flores por Victor Igoh durante os últimos meses.

Vale lembrar que, em abril deste ano, os dois foram vistos de mãos dadas em um culto. Victor Igoh também marcou presença no aniversário de Emily mas, na época, garantiu ao portal LeoDias que o relacionamento entre eles era apenas de amizade.

Ao revelarem a separação no início deste ano, os dois afirmaram ao mesmo portal mencionado que a falta de compatibilidade na agenda de ambos tinha sido o principal motivo para o fim.

Confira as publicações:

Emily Garcia reata com Victor Igoh - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emily Garcia (@e_milygarcia)

Atleta olímpico faz bela declaração de amor ao namorado

Atleta profissional de vôlei de praia, Vinicius Freitas dividiu com os seguidores uma nova foto ao lado do namorado, Luiz Felipe. Na última quinta-feira, 15, em seu perfil oficial no Instagram, ele aproveitou o registro especial para se declarar ao companheiro.

"Como posso expressar o amor que sinto por uma pessoa? Tô aqui meio sem saber como dizer o óbvio. que você sou eu e eu sou você. Que você é uma extensão senão meu coração fora do peito. Que sua vida tá agarrada na minha", escreveu Vinicius na legenda da postagem.

"Que ter alguém tão íntimo assim e tão meu assim é quase como se ver em outro corpo, olhando pra vida de outro jeito (que eu até acredito), escolhendo o que vestir, o que jantar e qual sonho agora vamos dividir juntos… e eu sigo aqui, vivendo esse privilégio que é ter você na vida. Te amo!", finalizou ele.

Além de atleta, Vinicius Freitas também é modelo e, em 2023, se tornou terceiro-sargento da Marinha do Brasil. Durante as Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021, o jogador de vôlei foi elogiado por Anitta. A paquera, no entanto, não trouxe resultado, uma vez que o esportista ressaltou ser comprometido com Luiz Felipe.