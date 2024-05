Saiba quanto custou casamento luxuoso de Monique Evans e Cacá Werneck

Monique Evans e a DJ Cacá Werneck celebraram união na noite desta quinta-feira, 16, em uma festa para 230 convidados no Rio de Janeiro

Monique Evans (67) e a DJ Cacá Werneck (40) celebraram seu casamento nesta quinta-feira, 16, após quase 10 anos juntas. As duas escolheram um local luxuoso para o momento especial, e reuniram cerca de 230 convidados para a noite.

A cerimônia foi realizada no sítio Além do Sonho, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Monique Evans e Cacá reuniram amigos e familiares para a cerimônia que começou na noite da quinta e se estendeu pela madrugada com uma grande festa .

De acordo com o site Casamentos, especializado em orçamentos para eventos, o buffet escolhido pelo casal tem preços que começam em R$ 1.200 por convidado. Caso elas tivessem escolhido o primeiro pacote, teriam desembolsado um total de R$ 276 mil para fazer a festa.

A DJ usou um terno branco e aguardou a entrada da amada de cima do altar. Monique entrou acompanhada de sua filha, a modelo e atriz Bárbara Evans (32). Já Ayla (2), neta da noiva, foi responsável por entrar com as alianças para o casamento.

A decoração do espaço, cercado pela Mata Atlântica, foi assinada pelos especialistas Michele Simas, Barbara Campos e Carlinhos Lamoglia. As cores predominantes para o momento foram branco e verde, com destaque para a cor clara que se sobressaiu no local.

A iluminação teve pontos de contraste com velas e lustres rústicos, buscando proporcionar uma atmosfera de romantismo para momento. Além disso, as flores escolhidas pelas noivas foram o copo de leite e as tulipas, que enfeitaram o local em diversos arranjos.

A cerimônia foi realizada seguindo o modelo tradicional de casamento, e foi conduzida por um pastor da Igreja Cristã Contemporânea. Além dos ritos já tradicionais de uma celebração, as famílias da modelo e da DJ também tiveram uma participação no momento da união.

VEJA FOTOS DO CASAMENTO DE MONIQUE EVANS E CACÁ WERNECK: