Neto de Ana Maria Braga tem festa simples e sem luxos; veja

Em sítio, neto de Ana Maria Braga, um dos filhos de Mariana Maffeis, tem festa de aniversário simples e sem luxos; veja como foi o evento

O neto de Ana Maria Braga, Varuna, que é um dos filhos da herdeira da apresentadora, Mariana Maffeis, ganhou uma festa de aniversário no quintal de casa. Vivendo uma vida mais simples e calma, longe da cidade, a mãe do aniversariante apostou em uma comemoração seguindo seu estilo.

Com a presença do pai, o ex-marido da apresentadora do Mais Você, Eduardo de Carvalho, Mariana Maffeis celebrou os três anos de um de seus quatro filhos em seu sítio e com um clima muito familiar. Nos registros publicados por ela, Ana Maria Braga não apareceu, apenas o pai mesmo brincando com Varuna e participando dos parabéns na mesa com bolo e docinhos.

"Varuna três anos! Voe muito filho amado. Estarei sempre em oração e vigília por você. Te amo infinito", declarou-se Mariana Maffeis que tem mais três filhos, Joana e Maria, da relação que viveu com Paschoal Feola, e Hima e Varuna, do casamento atual.

Adepta de um estilo de vida mais naturalista e longe da agitação da cidade, a filha de Ana Maria Braga mostrou recentemente que ganhou um grande presente da apresentadora: uma casa sustentável. O imóvel ainda está sendo construindo em Botucatu, em São Paulo, onde já reside com a família.

Filha de Ana Maria Braga explica por que decidiu morar no interior

Mariana Maffeis revelou os motivos de sua ida para Botucatu, a 230 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tem sorte de poder decidir seu próprio estilo de vida e quer envelhecer da melhor maneira possível. Além disso, sua mudança para o interior ocorreu de forma natural.

"Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse. "Tem a agricultura natural, estilo de vida saudável, e Botucatu foi eleita a melhor cidade para envelhecer", continuou. Leia mais o que ela falou aqui.

