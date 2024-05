Ana Maria Braga surge em foto do passado com o ex-marido e os filhos

Em foto resgatada pela filha, Ana Maria Braga surge em almoço em família no passado; apresentadora na época estava casada com o pai de seus herdeiros

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, resgatou uma foto de sua infância para homenagear seu irmão mais novo, Pedro Maffeis, que fez aniversário nesta segunda-feira, 27. No clique do passado, eles apareceram pequenininhos e a apresentadora surgiu ainda casada com o pai de seus herdeiros, Eduardo de Carvalho.

Curtindo um almoço em família, a loira apareceu sorridente com suas crianças enquanto o esposo assava um peixe, que, segundo Mariana, provavelmente teria sido pescado pela mãe. A herdeira da famosa então deu mais detalhes sobre o momento especial e parabenizou Pedro, que é muito discreto com sua vida pessoal e não tem rede social aberta para o público.

"E neste 27 de maio procuro uma foto do meu mano PJ pois ele celebra seus 40 anos. Deve ser por ele ser fotógrafo que não encontro nenhuma digna; sinto a pressão! Pois nascemos pertinho um do outro; ele chegou apenas ano e meio depois de mim e sempre fomos grudinho em alegrias e tristezas. E assim tive essa “sorte” na vida de vir de irmã do Pedro José, do Pedrinho, do Pedrão, do gordo. Irmãos ele tem mais três, temos. Mas mana sou eu, deles todos", contou Mariana.

"Vejam só nosso tamanhinho neste sábado de sol no fim dos anos oitenta. O pacu da grelha dando o tom do dia e nossa mãe sempre carinhosa orgulhosa da prole. Esse peixe suspeito ter sido pescado por ela, nata. Que sorte a nossa por casa tão abençoada termos nascido e crescido. Que benção a minha além desses pais categóricos um irmão como o Pedro. Que siga belíssimo em tudo até todo o sempre. Amo você", declarou-se.

Ainda no úlitmo domingo, 26, foi ao ar a entrevista que Mariana concedeu ao Domingo Espetacular, da Record TV. Na conversa com Carolina Ferraz, ela falou sobre a decisão de morar em um sítio e ter uma vida bem simples. A filha da apresentadora compartilhou em sua rede social o motivo de ter falado com a emissora concorrente da mãe.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.