Ticiane Pinheiro posta vídeo exibindo detalhes da festa luxuosa da filha

Emocionada com festão impecável de sua filha com Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro posta vídeo exibindo detalhes do evento luxuoso

A apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou os 5 anos de sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, antecipadamente e em grande estilo. Neste sábado, 22, a famosa postou um vídeo exibindo o evento e impressionou com os detalhes.

Em um buffet em São Paulo, o aniversário da herdeira dos apresentadores aconteceu com uma decoração deslumbrante. No espaço foi montado um cenário de Enrolados, da Disney, com muitas flores de verdade e itens da animação. Além dos personagens de mentira, Manuella teve a presença de atores vestidos deles.

No vídeo, Ticiane Pinheiro apareceu bastante emocionada ao chegar ao local e ver tudo organizado por Andrea Guimarães, planejadora de festas dos famosos como Simone Mendes, Ivete Sangalo, entre outros nomes.

"Festa de 5 anos da Manu! Uma verdadeira imersão no mundo da Rapunzel", escreveu a famosa ao exibir os detalhes do evento que ainda teve uma loja de lembrancinhas para os convidados escolherem dois dos diversos itens disponíveis e personalizados com o tema e nome de Manuella.

Veja o vídeo do aniversário da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ana Paula Siebert fala sobre festa da filha de Ticiane Pinheiro

A influenciadora digital Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de Manuella Pinheiro Tralli, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. Ao lado do marido, o empresário Roberto Justus, a loira foi com a filha deles, Vicky Justus, à festa luxuosa nesta sexta-feira, 21, em um buffet em São Paulo.

Assim como o amado, que falou sobre ter marcado presença no evento da ex-mulher com o apresentador global, Ana Paula Siebert também postou registros da celebração com tema de Enrolados, da Disney. Além de exibir alguns detalhes encantadores da decoração, a loira exibiu os cliques de sua herdeira com Manuella e Rafaella Justus. Veja as fotos aqui.