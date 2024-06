Davi Brito revela se abandonou o sonho de cursar medicina: ‘Exige muito’

Após se tornar milionário e ganhar bolsa de estudos, Davi Brito revela a verdade sobre seu sonho de cursar medicina e detalha novos planos

Na última terça-feira, 25, Davi Brito abriu o jogo e revelou se realmente abandonou o sonho de cursar medicina em uma conversa com os seguidores em redes sociais. Após ganhar uma bolsa na faculdade e se tornar milionário no Big Brother Brasil 24, ele compartilhou a verdade sobre sua decisão e detalhou os novos planos para o futuro.

Apesar de continuar focado em seu sonho de se tornar médico, Davi contou que está aproveitando para se estruturar financeiramente antes de ingressar na universidade: "Minha vida mudou bastante, deve ter mudado para todos que saíram de casa. Procuro fazer investimentos, estruturar minha vida financeira”, iniciou.

“Para o ano, tocar o pé na faculdade. A medicina exige muita atenção, muito estudo. Tô estruturando minha vida financeira um pouco. Medicina não é brincadeira, depende 100% da entrega da gente. Estudando, se dedicando. Para o ano vou começar a colocar o pé”, o baiano entregou que deve começar a faculdade no próximo ano.

Vale lembrar que, apesar de todos os planos e de ter ganhado a bolsa, Davi só poderá cursar medicina se cumprir um requisito exigido pela faculdade. Segundo o site da Contigo!, a instituição confirmou que ele precisará fazer provas, incluindo o Enem. O baiano terá que realizar o exame e obter a nota necessária para ingressar em Medicina.

“Ele [Davi] precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem)”, declarou a faculdade. É válido mencionar que a prova acontece no final do ano, o que pode impactar na decisão do motorista de aplicativo de ingressar no curso em 2025.

Davi Brito mostra vida de ostentação na web:

Pouco mais de dois meses após se consagrar o grande campeão do BBB24, reality show da Rede Globo, Davi Brito tem mostrado sua nova realidade nas redes sociais. O ex-motorista de aplicativo agora vive uma vida de milionário. Uma das conquistas mais marcantes do baiano foi a sua própria mansão, com direito à piscina e churrasqueira

Em suas redes sociais, Davi compartilhou algumas fotos da nova casa e mostrou que agora também conta com um carrão na garagem. "Grato por todas essas conquistas até aqui! Sempre sonhei em transformar a minha realidade e das pessoas à minha volta. Dando início nessa nova etapa. Bora viver", escreveu ele na legenda; saiba mais sobre as conquistas de Davi!