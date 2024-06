Davi Brito, campeão do BBB24, mostra vida de ostentação na web

Davi Brito, campeão do BBB24, reality da Rede Globo, tem mostrado sua vida de ostentação nas redes sociais, com direito à mansão e carro na garagem

Pouco mais de dois meses após se consagrar o grande campeção do BBB24, reality show da Rede Globo, Davi Brito tem mostrado sua nova realidade nas redes sociais. O ex-motorista de aplicativo agora vive uma vida de milionário.

Uma das conquistas mais marcantes do baiano foi a sua própria mansão, com direito à piscina e churrasqueira. Em suas redes sociais, Davi compartilhou algumas fotos da nova casa e mostrou que agora também conta com um carrão na garagem.

"Grato por todas essas conquistas até aqui! Sempre sonhei em transformar a minha realidade e das pessoas a minha volta. Dando início nessa nova etapa. Bora viver", escreveu ele na legenda.

Em entrevista ao Extra, Davi também contou que comprou um apartamento para a mãe Elisângela e uma casa para o pai Dermeval, já que um dos seus principais objetivos com o prêmio do programa é dar conforto à família. Desde o fim do reality show, o baiano perdeu mais de um milhão de seguidores e agora conta com 9,4 milhões.

"Muitas pessoas querem ver o preto sempre em posição inferior. A gente pode ter também esse tipo de conforto, vencer e progredir na vida. Mostro isso com a vitória no reality show. E quero ser referência para muitos aqui no Brasil", disse ele.

Em entrevista para o Alô, Alô Bahia, Davi contou que tem feito investimentos com o dinheiro do prêmio. O campeão recebeu R$ 2, 92 milhões. "São investimentos que precisamos fazer, né? Deixar o dinheiro parado não é uma boa ideia. Então, tem que investir mesmo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Novo programa

Em entrevista ao 'Alô Alô Bahia', durante o evento de São João da Bahia, realizado no Parque de Exposições em Salvador, Davi revelou que tem várias novidades para compartilhar com o público. Sem entrar em muitos detalhes, o ex-participante explicou que ainda precisa manter segredo.

"Estamos planejando um novo programa que será exibido na Globo. Estamos desenvolvendo as estratégias para trazer essa novidade. Será em breve, mas ainda é segredo, não posso revelar muito", declarou Davi ao veículo.