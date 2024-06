Semelhança de Patricia Abravanel com a filha rouba a cena em nova foto

Internautas elogiam a semelhança física entre a apresentadora Patricia Abravanel e sua filha, Jane, durante foto das férias

A apresentadora Patricia Abravanel explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao mostrar uma nova foto com sua filha, Jane, fruto do casamento com Fabio Faria. A estrela encantou ao mostrar as duas juntas durante as férias em família.

Porém, os fãs prestaram atenção na semelhança física entre mãe e filha, já que a menina herdou os traços do rosto da mãe coruja. “Jane é a cópia da Pati”, disse um seguidor. “Nossa mini Pati”, afirmou outro. “Parecem gêmeas”, brincou mais um.

Além de Jane, Patricia é mãe de dois meninos, Pedro e Senor. Atualmente, ela comanda o Programa Silvio Santos nas noites de domingo no SBT.

Nova programação nos domingos do SBT

O SBT está com novidades em sua programação após o fim do Programa Eliana, que teve sua última edição no domingo, 23. A emissora de Silvio Santos terá mudanças nos horários das atrações dominicais a partir do dia 30 de junho, com horário maior para alguns sucessos de audiência. Saiba como será:

A nova programação de domingo do SBT será assim: o Domingo Legal vai ocupar o horário das 11h15 às 18h15; logo depois, entra no ar o Roda a Roda com Rebeca Abravanel, das 18h15 às 19h15; por fim, o público confere o Programa Silvio com Patricia Abravanel das 19h15 à 0h.

E cada programa terá novidades. O Domingo Legal, com Celso Portiolli, vai seguir com seus quadros de sucesso, como Passa ou Repassa e Comprar É Bom Levar É Melhor, e também ganhará novos quadros, que faziam parte do Programa Eliana, como Minha Mulher Que Manda, É Doce ou Não é? e Famosos da Internet. Além disso, o humorista Tiago Barnabé, conhecido por interpretar a Narcisa, também irá para o Domingo Legal.

O programa Roda a Roda seguirá com o game show de sucesso e ganhará um novo cenário, com direito a plateia no estúdio. Com uma hora a mais no ar, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel promete encantar o público com o quadro Namoro Na TV e o Sala dos Artistas, que já fizeram sucesso no passado da emissora.