SBT revela detalhes da nova programação de domingo após saída de Eliana

SBT divulga os horários dos programas de domingo na emissora após o fim do Programa Eliana. Saiba os detalhes e novos quadros

O SBT está com novidades em sua programação após o fim do Programa Eliana, que teve sua última edição no domingo, 23. A emissora de Silvio Santos terá mudanças nos horários das atrações dominicais a partir do dia 30 de junho, com horário maior para alguns sucessos de audiência. Saiba como será:

A nova programação de domingo do SBT será assim: o Domingo Legal vai ocupar o horário das 11h15 às 18h15; logo depois, entra no ar o Roda a Roda com Rebeca Abravanel, das 18h15 às 19h15; por fim, o público confere o Programa Silvio com Patricia Abravanel das 19h15 à 0h.

E cada programa terá novidades. O Domingo Legal, com Celso Portiolli, vai seguir com seus quadros de sucesso, como Passa ou Repassa e Comprar É Bom Levar É Melhor, e também ganhará novos quadros, que faziam parte do Programa Eliana, como Minha Mulher Que Manda, É Doce ou Não é? e Famosos da Internet. Além disso, o humorista Tiago Barnabé, conhecido por interpretar a Narcisa, também irá para o Domingo Legal.

“É uma grande alegria estar nos lares dos brasileiros. Vou me empenhar ao máximo para tornar nossa companhia ainda mais prazerosa, trazendo o programa que toda a família adora e assiste unida”, contou Celso.

O programa Roda a Roda seguirá com o game show de sucesso e ganhará um novo cenário, com direito a plateia no estúdio. “Estou animada com o nosso novo domingo e muito feliz em retornar ao ‘Roda a Roda’ com um cenário ainda mais bonito e auditório. A sintonia com as colegas da plateia faz o ‘Roda a Roda’ ficar mais alegre e com a nossa cara", disse Rebeca.

Com uma hora a mais no ar, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel promete encantar o público com o quadro Namoro Na TV e o Sala dos Artistas, que já fizeram sucesso no passado da emissora. "Já é tradição! Domingo é dia de reunir a família e ficar ligadinho no SBT. O 'Programa Silvio Santos' já faz parte da vida dos brasileiros e, nesta nova fase, vamos voltar com o famoso 'Namoro na TV' em uma versão atualizada. Está muito divertido e cheio de amor. Convido o público a vir com a gente porque a alegria vai tomar conta dos nossos domingos!", disse Patricia.