Maisa comemora contratação de Eliana na Globo: "Juntas mais uma vez"

Com anúncio da chegada de Eliana na Globo, Maisa celebrou dividir nova parceria com colega de trabalho; Atriz estreia na emissora no segundo semestre

Nesta quinta-feira, 27, o anúncio da chegada de Eliana na Globo deixou diversos artistas empolgados! A atriz Maisa, que trabalhou por anos ao lado da apresentadora no SBT, foi uma das famosas que não deixou de expressar sua felicidade com a novidade.

No último dia 17, a jovem anunciou que fará sua estreia na TV Globo na próxima novela das seis, Garota do Momento. A produção tem previsão para entrar na grade da programação no segundo semestre deste ano e, com a chegada da colega de trabalho na emissora, Maisa desejou as boas vindas.

"Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem-vinda, Li️", escreveu.

Nas redes sociais, Eliana publicou um vídeo citando um trecho da música-tema de Fim de Ano da Globo. "Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…", disse na legenda.

Confira o comentário de Maisa:

Vale lembrar que, na última semana, a apresentadora Eliana se despediu do SBT ao encerrar o contrato de 15 anos no canal. Após confirmação de seu contrato com a Globo, as especulações também giram em torno do salário dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana é contratada pela Globo e já tem data para aparecer na emissora

A apresentadora Eliana é oficialmente uma artista da Globo! Na manhã desta quinta-feira, 27, ela e a emissora anunciaram a contratação por meio das redes sociais. A estrela assinou o contrato e posou segurando o símbolo do logo da Globo.

Na legenda, a emissora anunciou que ela vai aparecer no próximo domingo, 30, no Fantástico. "@eliana é a mais nova contratada da Globo! E no domingo, no @showdavida, ela vai falar sobre sua vida pessoal, a atual fase profissional e revelar quais serão seus novos projetos daqui pra frente. Você não pode perder, hein?", afirmaram.

Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT no último domingo, 23, com uma edição especial do Programa Eliana e também uma homenagem no Programa Silvio Santos.

Post da Globo sobre a contratação de Eliana - Foto: Reprodução / Instagram