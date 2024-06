É oficial! Eliana é contratada pela Globo e já tem data para aparecer na emissora

A apresentadora Eliana assinou contrato com a Globo poucos dias após encerrar o seu programa no SBT. Veja a foto do anúncio!

A apresentadora Eliana é oficialmente uma artista da Globo! Na manhã desta quinta-feira, 27, ela e a emissora anunciaram a contratação por meio das redes sociais. A estrela assinou o contrato e posou segurando o símbolo do logo da Globo.

Na legenda, a emissora anunciou que ela vai aparecer no próximo domingo, 30, no Fantástico. "@eliana é a mais nova contratada da Globo! E no domingo, no @showdavida, ela vai falar sobre sua vida pessoal, a atual fase profissional e revelar quais serão seus novos projetos daqui pra frente. Você não pode perder, hein?", afirmaram.

Vale lembrar que Eliana se despediu do SBT no último domingo, 23, com uma edição especial do Programa Eliana e também uma homenagem no Programa Silvio Santos.

Post da Globo sobre a contratação de Eliana - Foto: Reprodução / Instagram

Qual deve ser o salário de Eliana na Globo?

A apresentadora Eliana está em uma nova fase em sua carreira. Na última semana, ela se despediu do SBT ao encerrar o contrato de 15 anos no canal. Agora, os rumores dizem que ela vai assinar com a Globo para trabalhar em novos projetos. Com isso, as especulações também giram em torno do salário dela.

Segundo o colunista André Romano, do site Observatório da TV, Eliana deve receber um salário menor na Globo em comparação com o que recebia no SBT. O novo valor mensal de pagamento dela deve ser de R$ 450 mil, mas pode chegar a R$ 3 milhões com as cotas de publicidade na atração que ela fizer.

Vale lembrar que Eliana faturava cerca de R$ 900 mil no SBT, informou o colunista Lucas Pasin, do UOL, há pouco tempo.

As especulações dizem que Eliana poderá comandar a próxima temporada do programa The Masked Singer, da Globo, com previsão de estreia para 2025. Inclusive, ela deve aparecer na Globo nos próximos dias para anunciar as novidades em sua carreira.