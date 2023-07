Quantos anos tem o filho de Serginho Groisman? Apresentador se tornou pai aos 65 anos

Filho de Serginho Groisman roubou a cena em premiação nesta segunda-feira, 17

Thomas Groisman, filho do apresentador Serginho Groisman, chamou atenção na noite desta segunda-feira, 17, ao aparecer na cerimônia do Prêmio APCA. Fruto do relacionamento do comandante do Altas Horas (Globo) e da dentista Fernanda Molina, o pequeno subiu ao palco enquanto o pai recebia o troféu e passou a brincar no chão.

Atualmente, Thomas tem 8 anos e é o único filho de Serginho Groisman . O jornalista sempre foi bastante discreto quanto à vida pessoal, e não costuma exibir muitos momentos ao lado do pequeno ou de sua esposa —que, inclusive, é considerada pelos fãs como o primeiro relacionamento público do apresentador.

Serginho e Fernanda começaram a se relacionar em 2006, e na época, em uma entrevista à revista Veja, o jornalista afirmou que nunca havia sentido uma conexão tão imediata quanto com a dentista. "Nunca tive uma relação tão forte como a que tenho com a Fernanda", afirmou ele, que também sempre nutriu o sonho de se tornar pai.

Nove anos depois, em 2015, o casal dava as boas vindas ao pequeno. Na época, Serginho Groisman tinha 65 anos e afirmou que a paternidade o transformou em diversos aspectos. "Antes, o trabalho vinha em primeiro lugar, e desde a chegada dele [Thomas] as coisas se inverteram. Nossos laços familiares estão mais fortes."

"Eu acordo com ele, brinco com ele e, depois, subo para trabalhar. Thomas se transformou no rei da casa. Não me lembro dos meus 5 anos, mas eu espero que, apesar de as coisas estarem intensas, ele se lembre com carinho desses momentos", acrescentou ainda o apresentador sobre os desafios da paternidade.

CONFIRA FOTOS DE SERGINHO GROISMAN AO LADO DE THOMAS, SEU FILHO: