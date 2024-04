Sthefany Brito celebra 5 meses de gestação: "20 semanas que somos 2"

Viajando pela Itália, Sthefany Brito celebra 5 meses de gestação em delicioso passeio de lancha; confira os cliques!

A atriz Sthefany Brito acabou de completar 5 meses de gravidez! Nesta terça-feira, 30, a irmã de Kayky Brito, que está na Itália em viagem especial com seu marido, Igor Raschkovsky, celebrou as 20 semanas de gestação em passeio de lancha no país europeu.

Em seu perfil oficial do Instagram, a futura mamãe de dois compartilhou alguns cliques de biquíni enquanto curtia um dia de passeio. Sthefany exibiu seu barrigão e repousou as mãos no ventre para as fotos.

"E pra ir fechando a viagem com chave de ouro, fizemos 20 semanas!!!! 20 semanas que somos 2! Chegamos na metade, juntinhos e se Deus nos permitir assim será pro resto da nossa vida… juntos meu filho!", iniciou ela, que ainda citou seu primeiro filho, Antonio Enrico, de 3 anos. "Você nem imagina o quanto estamos felizes e animados pra sua chegada! Seu irmão te beija na barriga da mamãe, e eu fico aqui boba só imaginando você dois juntos!!! Seguimos, com a benção de Deus…"

Nos comentários, seus seguidores se encantaram pelos registros e lhe rasgaram elogios. "Que grávida linda!", disse um internauta. "Mamãe mais linda desse mundo", enalteceu outro. "Você é linda de todas as formas", declarou mais um.

Confira a publicação:

Sthefany Brito curte viagem romântica com o marido

Sthefany Brito encantou os seguidores na última quinta-feira, 25, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo uma viagem romântica com o marido, o empresário Igor Raschkovsky. A atriz, que está grávida pela segunda vez, viajou para Veneza, na Itália, com o amado.

Em seu Instagram, a artista postou os registros de alguns passeios que realizou, entre eles, um passeio de barco, em que aparece dando um beijo apaixonado no maridão. Ao dividir os cliques, ela deu detalhes sobre a viagem.

"Uma fugidinha pra Itália e cá estamos nós num dos meus lugares preferidos desse mundão… Veneza! Viemos fazer um babymoon e não poderia ser sendo mais especial de estar num lugar que amamos tanto com nosso presentinho de Deus crescendo aqui dentro!!!", disse ela.

E acrescentou: "Chegamos de noite e no dia seguinte saímos pra conhecer as colinas do prosecco! Passamos por Villa Sandi e vimos como processo e alguns champanhes e alguns vinhos são feitos! Depois tivemos a surpresa de um almoço mega especial no @municipio1815 onde baby ganhou até presente. Depois mais uma subidinha pra ver lá de cima as colinas e uma vista inacreditável! Dia lindo, de muito frio, um pouco de chuva e muita alegria de estar aqui de novo, dessa vez gravidinha!", finalizou.