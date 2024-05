Príncipe Harry e Meghan Markle recusam convite de casamento e motivo impressiona

Convidados para o casamento de Hugh Grosvenor, príncipe Harry e Meghan Markle recusam convite do evento e motivo pode estar ligado ao príncipe William

Em junho, a alta sociedade britânica irá comparecer ao casamento de Hugh Grosvenor, que tem título de pessoa mais rica do Reino Unido com menos de 35 anos. No entanto, a cerimônia de sua união com Olivia Henson não contará com a presença de príncipe Harry e Meghan Markle, que já recusaram o convite para o casamento. E o motivo impressionou o público!

Segundo o jornal Sunday Times, o duque e duquesa de Sussex teriam dito não ao evento para "evitar ofuscar a noiva e tornar o evento muito estranho". No entanto, o motivo também estaria conectado ao príncipe William, já que o casal não estaria disposto de encontrar com o herdeiro ao trono de rei Charles III.

Vale destacar que Hugh Grosvenor é amigo de longa data da Família Real, sendo até mesmo padrinho de George, primogênito de William e Kate Middleton, e de Archie, filho de Harry e Meghan. No entanto, devido ao distanciamento dos príncipes, ele não contará com a presença de ambos os amigos em seu casamento.

"Hugh é um dos poucos amigos próximos dos dois que manteve laços fortes e uma linha de comunicação com ambos. Ele gostaria que os irmãos pudessem se unir e consertar as coisas, mas percebe que é improvável que isso aconteça antes do casamento", disse uma fonte ao veículo.

Embora Harry e Meghan tenham destacado que a recusa seria para evitar ofuscar a noiva, o jornal Daily Mail afirmou que o papel de destaque de William, que será mestre de cerimônia na união, foi o principal motivo do casal ter negado o convite. "Aparentemente, ele [Harry] ficou incomodado com o pedido quando pensou que deveria ter sido ele", disse outro informante.

Vale lembrar que a relação entre os príncipes Harry e William está estremecida há anos. Os dois cortaram contato desde a saída do duque e sua esposa da Família Real, além do lançamento do livro de Harry, que revelou diversas histórias nos bastidores da realeza britânica.

Meghan Markle está preocupada com possível biografia de ex-marido

Antes de seu casamento com príncipe Harry, Meghan Markle foi casada com o produtor de cinema Trevor Engelson. No entanto, seu relacionamento, que durou cerca de nove anos, acabou sendo um fracasso. E essa história pode estar prestes a ser contada em detalhes para o público!

Segundo a OK! Magazin, Trevor estaria recebendo propostas para publicar a história de seu 'casamento fracassado' com a duquesa de Sussex. Com isso, Meghan estaria 'em pânico' com as possíveis revelações que seriam incluídas na biografia.

"Há muitas coisas que os dois [Markle e Harry], especialmente Meghan, não querem necessariamente que sejam de domínio público. Não é nenhum segredo que os dois levaram vidas coloridas antes de se conhecerem, e embora Harry tenha falado sobre muitos erros em seu livro, ainda há coisas sobre Meghan que não sabemos", contou uma fonte ao veículo.

Meghan Markle e Trevor Engelson iniciaram um relacionamento em 2004, quando ela ainda trabalhava como atriz. Os dois se casaram em 2011, na Jamaica, mas se separaram em 2013, com iniciativa vinda da artista. Segundo Andrew Morton, autor do livro 'Meghan: Uma Princesa de Hollywood', a duquesa chegou a enviar seus anéis de casamento de volta através do correio.