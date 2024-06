Maya Massafera faz nova cirurgia de voz: "Acabou esse drama"

A influenciadora Maya Massafera passou por uma nova cirurgia de redesignação vocal na última segunda-feira, 24 e compartilhou a notícia no Instagram

A influenciadora digital Maya Massafera passou por uma nova cirurgia de redesignação vocal na última segunda-feira, 24 e compartilhou a notícia em publicação nos Stories do Instagram. Ela disse também que recebeu alta no mesmo dia e que o procedimento aconteceu sem intercorrências.

"Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperassem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida "normal". Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo maravilhoso!", escreveu.

Maya Massafera (Reprodução/Instagram)

Cirurgia de voz deu errado

Recentemente, Maya Massafera contou que não ficou satisfeita com o resultado da cirurgia de feminilização vocal. "Quero começar falando que estou ótima e feliz da vida. Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que fiz deu B.O. Então estou no lucro", escreveu ela nos stories do Instagram.

Segundo ela, foi preciso esperar um tempo para refazer o procedimento. "Tive que esperar três meses para refazer [o procedimento] com toda a cautela necessária. Então estou no lucro. Os três meses vão finalizar agora, e eu já estou com a cirurgia marcada aqui em São Paulo. Está tudo ótimo", continuou.

"Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um tem seu tempo", encerrou.

Vale lembrar que Maya Massafera nunca publicou vídeos com sua voz desde que apareceu pela primeira vez após sua transição de gênero. A modelo já compartilhou que está em tratamento psicológico devido ao desconforto ao ouvir sua voz. Com informações do portal Notícias da TV.