Maya Massafera faz forte desabafo sobre transfobia: "Somos todas únicas"

A influenciadora digitalMaya Massafera foi às redes sociais para compartilhar um desabafo sobre os episódios de transfobia que enfrenta desde sua readequação de gênero. Nesta quinta-feira, 20, a artista abriu o coração sobre as dificuldades durante seu processo de transição e refletiu sobre as pressões relacionadas à sua aparência e seus posicionamentos.

Em seu Instagram, ela começou dizendo que lidar com os homônios tem sido um desafio. "Em toda minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios. Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher grávida + TPM + menopausa. Tudo misturado vezes 1000. Tomo bloqueadores, injeções, comprimidos. Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tão simples", iniciou.

Padrões da sociedade

Em seguida, falou sobre os padrões impostos pela sociedade. "Fui em médicos, tidos como 'os melhores' que não tinham conhecimento nenhum. Muitas vezes praticavam falas absurdas e transfóbicas, e eu com muita paciência, ainda ensinava a pessoa. Muitos falam que tenho que fazer 'tal coisa' senão vou ficar parecendo travesti. Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Tá tudo bem eu parecer o que eu sou. Temos indígenas, negras, loiras. Temos diversos tipos de mulheres e eu sou uma delas. Sou trans. Tudo bem eu parecer trans", opinou.

E completou: "Isso não me faz menos e nem mais mulher. 'Você não tem útero'. Oxi, quantas mulheres nascem sem útero?! Nem todas mulheres têm dez dedos, nem todas mulheres têm mão, nenhuma mulher é igual a outra! Somos todas únicas. Minha alma é de mulher! E Deus me fez assim para eu ensinar amor e respeito para muitas pessoas. Deus não é a favor do ódio, do câncer, da fome, da ruindade".

Preconceitos

Em seguida, falou que a intolerância contra pessoas trans está associado a outros preconceitos. "'Mas Deus fez o homem e a mulher'. Meu amor, quem usa desse discurso, anos atrás diria que negros e indígenas não tinham alma. Antigamente, a discriminação e exclusão de negros e indígenas foi usada para justificar a escravidão. Ao questionar a identidade de uma mulher, jogamos ela na discriminação, na violência, na marginalização. Nossa luta diária de mulheres trans é uma extensão das lutas históricas contra racismo e colonização, entre muitas outras".

E finalizou dizendo: "Muitos se incomodam de eu não estar militando 24h por dia e estar postando looks caros. O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios? Temos que cobrar dos nossos políticos! A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso".

Veja a publicação: