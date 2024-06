Rafaella Justus ensaia valsa para festa de 15 anos com o pai, Roberto Justus

Rafaella Justus encanta ao compartilhar ensaios de coreografia para dançar valsa com o pai, Roberto Justus, em sua festa de 15 anos

Nesta quinta-feira, 27, Rafaella Justus encantou os seguidores ao compartilhar alguns momentos dos ensaios para dançar a valsa de sua festa de 15 anos ao lado do pai, Roberto Justus. Nas redes sociais, a adolescente aparece reproduzindo a coreografia enquanto se prepara para a grande celebração, que acontece no dia 21 de julho.

Através dos stories do Instagram, Rafaella compartilhou um vídeo registrado por sua madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Nas imagens, a menina aparece rodopiando e se divertindo em um salão de dança enquanto ensaia sua valsa com o pai, que também parece estar curtindo o momento com a herdeira, fruto do antigo relacionamento com Ticiane Pinheiro.

Na legenda do vídeo, Ana Paula se derreteu pelo marido e revelou que decidiu substituir a música escolhida pela enteada para manter o suspense nas imagens: “Lindos. Ensaiando a coreografia da festa de 15 anos da Rafa. Gente, a música é claro, não é essa e eu não vou postar a oficial. É segredo”, disse a influenciadora digital.

Vale lembrar que além de ter um momento especial com o pai, Rafinha, como é apelidada, também terá uma dança com o padrasto, o jornalista César Tralli. A mãe da jovem, a apresentadora da Record, compartilhou a novidade em suas redes sociais. Por meio dos stories do Instagram, ela revelou que a filha terá um valsa com seu marido.

Além da valsa com o pai e o padrasto, com quem tem uma ótima relação, Rafaella também participou de alguns ensaios para dançar com seu avô, Fernando Pinheiro. Até o momento, a adolescente não revelou se terá uma valsa na pista de dança com um príncipe, uma tradição comum em celebrações de debutantes.

Ticiane Pinheiro mostra projeto de mais um vestido de Rafaella Justus:

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, será em julho e os preparativos para o evento de luxo estão a todo vapor. Inclusive, nesta quarta-feira, 26, a apresentadora da Record TV mostrou que foi com a herdeira a um ateliê ver um desenho de um de seus vestidos para o grande dia.

Após dar spoiler ao visitar o estilista Samuel Cirnasck, Rafaella Justus agora foi com a mãe conversar com o profissional Vitor Zerbinato para desenhar mais um de seus três looks. A jovem então levou referências, mas não revelou o que pediu para ele fazer, apenas contou que terá três vestidos: um para entrada, um para a valsa e outro para a balada.