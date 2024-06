Ex-BBB Deniziane esclarece suposta rivalidade com Isabelle: 'Tentaram'

Ex-participante do BBB 24, Deniziane abriu o jogo sobre possível rivalidade com Isabelle após a Cunhã engatar um romance com Matteus

Ex-participante do BBB 24, Deniziane abriu o jogo e falou publicamente a respeito de um assunto bastante comentado envolvendo sua relação com Isabelle Nogueira, sua ex-colega de reality show. Em participação no programa 'Chupim Metropolitana', a fisioterapeuta esclareceu de uma vez por todas que nunca existiu briga alguma com a Cunhã-poranga.

Desde que Isabelle se envolveu amorosamente com Matteus Amaral, ex-affair de Deniziane, internautas passaram a apontar uma suposta rivalidade entre as duas. No entanto, Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, agarantiu que a desavença não é real.

"Acho que nós mulheres não somos produtos para ter essa comparação de rivalidade. Essa rivalidade entre eu e Isabelle nunca existiu, nós nunca brigamos por causa de um homem. Tentaram [colocar uma contra a outra]", declarou a ex-sister, ressaltando que nenhuma desavença foi 'criada' por elas.

Em seguida, Deniziane elogiou a trajetória de Isabelle e afirmou que a manauara também não criaria rivalidade alguma: "Somos mulheres empoderadas, ela tem a história dela, é muito bonita, ela tem uma força gigantesca na cidade dela, é muito bonito de ver. Tenho certeza que nem ela vai criar uma rixa comigo por causa de um homem", disse.

E completou: "E não vai partir de mim. É comum, não julgo vocês, porque é comum da sociedade criar essa rivalidade entre mulheres. Não vou ter raiva dos dois, eu me retirei dessa história a partir do momento que eu terminei [com o Matteus]".

Para quem não acompanhou, Anny viveu um breve affair com o vice-campeão do BBB 24 ainda no início do confinamento. No entanto, alguns dias antes de ser eliminada da competição, a fisioterapeuta decidiu colocar um ponto final na relação e terminou com o gaúcho.

Já na última semana de reality show, bastante próximos, Matteus e Isabelle acabaram se envolvendo e levaram o romance para a 'vida real'. Após a final do programa, o 'Alegrete' pediu a Cunhã-poranga em namoro.

Deniziane mostra resultado de cirurgias plásticas

Nesta quinta-feira, 20, Deniziane, do Big Brother Brasil 24, usou suas redes sociais para mostrar o resultado da lipo Lad e da prótese que colocou nos seios há pouco mais de um mês. Anny colocou 360 ml de silicone por baixo do músculo.

"Tinha muita pele e eles conseguiram deixar o colo bem marcado como eu queria. Eu havia amamentado e tinha muita flacidez", informou a mãe de Lucca, de 2 anos. Após falar da prótese, a ex-BBB também mostrou como está ficando o abdômen após fazer uma lipo Lad melhorar o contorno corporal e ressaltar os músculos.

"Está um pouco inchado ainda, não é o resultado final, mas estou apaixonada, sério", descreveu. A influenciadora vem compartilhando com seus seguidores nas redes sociais todo o processo de recuperação, inclusive, quando teve que usar dreno no pós-operatório; confira os registros!