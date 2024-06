Eliana mostra seu crachá na Globo após anunciar a contratação

Depois de 15 anos no SBT, a apresentadora Eliana assina contrato com a Globo e já exibe seu crachá em vídeo nas redes sociais

A apresentadora Eliana é a nova funcionária da TV Globo! Na manhã desta quinta-feira, 27, ela confirmou sua ida para a emissora carioca após se despedir do SBT, emissora na qual ficou por 15 anos.

Para confirmar o anúncio de seu novo trabalho, a estrela exibiu um vídeo encantador nas redes sociais.

Nas imagens, ela apareceu saindo de casa para o trabalho e exibiu o seu crachá de funcionária da Globo. A loira surgiu se despedindo dos filhos ao pegar o crachá e a chave de casa.

Na legenda, ela disse: “Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou…”, afirmou ela. Nos comentários, ela recebeu os parabéns de vários famosos. “Que linda! Bem-vinda. Amei essa notícia. Vou te ligar. já vou preparar a mesa”, disse Ana Maria Braga. “Parabéns, Eliana! Fortaleça a força feminina na TV aberta”, declarou Maria Cândida. “Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera”, comentou Luciano Huck. “Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem-vinda, Li”, escreveu Maisa.

Eliana mostra seu crachá na Globo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana mandou mensagem para Silvio Santos

Neste domingo, 23, foi ao ar o último programa de Eliana no SBT. A apresentadora está saindo da emissora após 15 anos no ar e aproveitou sua despedida para mandar uma mensagem para Silvio Santos, dono do SBT e responsável por lhe descobri-lá nos anos 90.

Ao vivo, a loira se emocionou ao falar sobre seu 'chefe' e fez questão de lhe agradecer por seu apoio ao longo dos anos. "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado", iniciou ela, citando o afastamento do apresentador da emissora desde 2022.

Em lágrimas, Eliana se declarou para Silvio Santos. "Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente. Te proteja, lhe dê muita saúde para que você curta sua vida neste momento, porque você está num novo ciclo, ao lado de pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos eu vou levar para sempre. Obrigada por tudo e por tanto", finalizou.