Emocionada, Eliana manda mensagem para Silvio Santos em último programa do SBT

Em meio de lágrimas, Eliana manda mensagem emocionante para Silvio Santos em seu último programa no SBT; confira!

Neste domingo, 23, foi ao ar o último programa de Eliana no SBT. A apresentadora está saindo da emissora após 15 anos no ar e aproveitou sua despedida para mandar uma mensagem para Silvio Santos, dono do SBT e responsável por lhe descobri-lá nos anos 90.

Ao vivo, a loira se emocionou ao falar sobre seu 'chefe' e fez questão de lhe agradecer por seu apoio ao longo dos anos. "Sobre meu patrão, Silvio Santos, querido. Eu não seria uma boa filha, como eu sempre fui, é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente tá conectado", iniciou ela, citando o afastamento do apresentador da emissora desde 2022.

Em lágrimas, Eliana se declarou para Silvio Santos. "Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente. Te proteja, lhe dê muita saúde para que você curta sua vida neste momento, porque você está num novo ciclo, ao lado de pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Seus conselhos eu vou levar para sempre. Obrigada por tudo e por tanto", finalizou.

Confira:

Emocionante o recado que a Eliana mandou para o Silvio Santos #Elianapic.twitter.com/uAeAoatX1U — Alfinetei (@ALFINETEI) June 23, 2024

Saiba quem será o substituto de Eliana

Com a saída de Eliana do SBT, muito se questionou sobre como ficariam os domingos na emissora de Silvio Santos. Neste domingo, 23, os funcionários e estrelas então revelaram quem ficará no horário que era ocupado pela loira.

O apresentador Celso Portiolli então postou um vídeo da chamada que fizeram para contar que agora seu programa, o Domingo Legal, durará mais, iniciando à 11h15min e indo até às 18h15min. Após o comunicador quem assume é Rebeca Abravanel com o Roda a Roda das 18h15min às 19h.

Depois, vem Patricia Abravanel com o clássico Programa Silvio Santos das 19h à meia-noite. Dessa maneira, o horário que era ocupado por Eliana foi substituído pelos apresentadores que o público já está acostumado a ver de domingo na telinha.