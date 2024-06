Marido de Princesa Anne revela que ela não tem previsão de alta

Marido de Princesa Anne, que foi internada após sofrer um acidente com cavalos, revelou que ela ainda não tem previsão de alta

A princesa Anne, de 73 anos, segue internada. De acordo com a revista People, ela sofreu uma concussão após incidente relacionado a cavalos e tem apresentado perda de memória.

Nesta quarta-feira, 26, Sir Timothy Laurence, marido de Anne, foi visitá-la no hospital e ao sair fez questão de responder às perguntas da imprensa. O vice-almirante deu novos detalhes sobre o estado de saúde da amada.

"Como sua esposa está, senhor?", perguntou um jornalista. "Recuperando-se lentamente, obrigado", respondeu Timothy.

Outro jornalista quis saber se Anne poderia deixar o hospital ainda hoje e Timothy garantiu que ela ainda não tem previsão de alta. "Ela sairá quando estiver pronta", disse. O vídeo foi compartilhado no X, antigo Twitter, por Chris Ship, da ITV.

How is Princess Anne?, her husband is asked as he leaves hospital today.

“Recovering slowly”, replied Sir Tim Laurence.

“She’ll be out when she’s ready” he says when asked if the Princess Royal will leave hospital today - where she’s been since her horse incident on Sunday.

🎥… pic.twitter.com/Ijmz48j0QZ — Chris Ship (@chrisshipitv) June 26, 2024

Perda de memória

A Princesa Anne, que é irmã do ReiCharles III, está internada em um hospital na Inglaterra após sofrer um acidente no último domingo, 23. Ela teria sofrido um acidente envolvendo um cavalo e sofreu uma concussão, que é quando acontece uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Com isso, ela foi diagnosticada com uma perda de memória.

De acordo com o site Telegraph, a princesa apresentou perda de memória sobre o dia do acidente, já que não se lembra do que aconteceu. Apesar do susto com o diagnóstico, os médicos acreditam que é algo temporário e ela deve se recuperar.

Por enquanto, a família real britânica não revelou detalhes sobre como foi o acidente com Anne. O marido dela, Timothy Laurence, contou que a esposa está bem e fez questão de agradecer a equipe médica. “Ela está se recuperando bem. Estamos profundamente gratos à equipe médica e ao apoio do hospital com o atendimento especializado - e também aos serviços de emergência que foram maravilhosos no local. Estamos ambos profundamente comovidos com todas as mensagens gentis que recebemos. Isso significa muito”, afirmou ele.