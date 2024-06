Após se casar, Murilo Couto brinca sobre Lua de Mel sozinho na Europa

Após anunciar o casamento com Martina Möller, o humorista Murilo Couto surpreendeu os seguidores ao mostrar como está aproveitando a Lua de Mel

Murilo Couto se casou há pouco tempo com Martina Möller, e divertiu os seguidores ao mostrar como irá aproveitar a Lua de Mel. O humorista precisou viajar à Portugal para fazer shows e brincou sobre o tempo que estará longe da esposa em novo vídeo publicado na quarta-feira, 26.

“Eu casei, meu Deus. Sabe onde é que eu estou? Sabe onde eu vim passar a Lua de Mel? Sozinho, fazendo show em Portugal”, disse Murilo em seu perfil oficial no Instagram. Na legenda da postagem, ele ainda fez um convite aos fãs. “Quem quer passar a lua de mel comigo?”, completou.

Nos comentários do post, a empresária entrou na piada do marido e brincou com a situação. “Aproveita, meu bem! Muita gente gostaria de ter o privilégio de passar a lua de mel sozinho”, escreveu Martina.

Murilo Couto anuncia o seu casamento com Martina Möller

O humorista Murilo Couto está casado! Na quarta-feira, 26, ele contou que se casou há poucos dias com Martina Möller. Os dois celebraram a união em uma cerimônia em um resort de Ubatuba, litoral de São Paulo, com a presença de amigos e familiares.

Na cerimônia, a noiva usou um conjunto de saia e top cropped. Por sua vez, o noivo usou um conjunto branco e surgiu sem sapatos. Os dois comemoraram o novo passo na vida amorosa com uma festa e ensaio fotográfico na praia.

"Casei! Sei que pode ser estranho falar isso, mas... É bom demais! Nao vou fazer texto emocionante aqui pq já chorei demais na frente dos outros. Te amo tanto @martina_moller que até botei a roupa do Nosso Lar pra celebrar nossa união", disse ele na legenda.