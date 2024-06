Priscilla se declara para o noivo no dia do seu aniversário: ‘Feliz do seu lado'

Priscilla ainda inovou no presente e deu uma camiseta com rosto do casal para o amado; a cantora compartilhou recado especial nas redes sociais

Priscilla apareceu nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 26. para comemorar o aniversário do seu noivo, André Laudz. A cantora fez uma declaração emocionante para o DJ e ainda inovou no presente ao dar uma camiseta "diferentona" com o rosto do casal estampado.

"Feliz aniversário, meu amor. Há um ano te admirando e sendo mais feliz do seu lado. Te amo", disparou ao compartilhar uma foto dos dois juntos se beijando na cama, nos Stories do seu perfil do Instagram.

Mais tarde, publicou uma foto do seu parceiro usando a camiseta que ela deu de presente para o mesmo, que contava com uma estampa dos dois juntos, abraçados, e a seguinte frase: "Pedi para ser feliz e ganhei essa namorada". Na legenda, a artista escreveu: "Acho que gostou do presente".

Vale lembrar que Priscilla sempre foi muito discreta em relação a sua vida pessoal, esse é o primeiro relacionamento que a ex-apresentadora do SBT decidiu falar abertamente, eles assumiram o romance em setembro do ano passado, quando apareceram juntos em um festival de musical no Rio de Janeiro.

Priscilla anuncia noivado com DJ Andre Laudz

Recentemente a cantora anunciou o noivado com DJ e surpreendeu ao revelar que o casamento está para acontecer em breve.Em participação do podcast Na Palma da Mari, de Mari Palma pelo CNN Pop, Priscilla dividiu seus planos para o futuro com seu noivo.

"Vou casar agora e quero já começar a pensar em ter filho, me programar. Quero descobrir como é ser artista e ser mãe", afirmou a artista em trecho obtido pelo site Notícias da TV. A famosa ainda não anunciou seu noivado oficialmente nas redes sociais.

Em participação do Conversa com Bial, da Globo, Priscilla falou sobre o seu desejo de construir uma família com seu noivo, "Encontrei a pessoa que me faz querer construir família, me fez ter a vontade de ser mãe, que não tinha muita. Estamos juntos há quase um ano e em duas semanas a gente começou a namorar. É amor. A gente ama fazer coisas juntos. A gente se juntou por causa disso. Acredito que no futuro a gente vai lançar algo", declarou.