Priscilla relata desejo de ser mãe após se declarar ao namorado: 'É amor'

Em participação no 'Conversa com Bial', a cantora Priscilla revelou vontade de construir uma família ao lado do namorado, o DJ Andre Laudz

A cantora Priscilla abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal e profissional durante participação no 'Conversa com Bial', exibido na noite de segunda-feira, 13, na TV Globo. Namorando o DJ Andre Laudz, a artista revelou o desejo de construir uma família ao lado do companheiro.

"Ele apareceu na minha vida depois de escrever um álbum só sobre a vida da mulher solteira. Ele é o grande amor da minha vida. É diferente de tudo que já experimentei, o amor que a gente tem é sólido, vem a partir da escolha de querer estar junto, admiração. Não só pela adrenalina de estar apaixonado. É sobre ter a mesma visão para construir algo", iniciou ela.

Apaixonada, Priscilla contou que passou a pensar em planos para maternidade após conhecer Andre. "Encontrei a pessoa que me faz querer construir família, me fez ter a vontade de ser mãe, que não tinha muita. Estamos juntos há quase um ano e em duas semanas a gente começou a namorar. É amor. A gente ama fazer coisas juntos. A gente se juntou por causa disso. Acredito que no futuro a gente vai lançar algo", declarou.

Vale lembrar que Priscilla e Andre Laudz assumiram publicamente o namoro em setembro de 2023, quando apareceram juntos pela primeira vez em um festival de música no Rio de Janeiro. Sempre muito discreta em relação a sua vida pessoal, esse é o primeiro relacionamento que a ex-apresentadora do SBT decidiu falar abertamente.

Do gospel ao pop

Ainda no programa de Pedro Bial, Priscilla falou sobre a mudança em sua carreira artística. Ela, que migrou do gospel para o pop, explicou que segue com sua fé independente de qual caminho decidiu seguir na música.

"Ser cristã é um pilar, centro, base, ser artista é quem eu sou. As duas coisas estão no meu DNA. O que mudou foi minha consciência da liberdade artística. Existem várias formas de promover a música e fazer arte. Entendi que exercer essa liberdade em nada alterava a minha fé. Me tornou mais crente nas minhas convicções", esclareceu ela.

E completou: "Me esforço para me desvincular do evangélico hoje em dia. O próprio termo se associa a muita coisa que não acredito. Venho de tradição protestante e a fé continua tendo esse lugar na minha vida. Uma fé autônoma, de não depender de uma doutrina que imponham para mim. Eu vou interpretar e buscar minha própria interpretação da Bíblia".