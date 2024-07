Ex-BBB Alane Dias revela como conheceu seu novo affair

Ex-BBB Alane Dias revela como se aproximou de Lucas Silva, que é irmão do cantor Silva. Os dois vivem um affair discreto

A ex-BBB Alane Dias está vivendo um affair! Há poucas semanas, ela começou a circular com o empresário e músico Lucas Silva, que é irmão do cantor Silva, e os dois fizeram uma rara aparição juntos na semana passada. Agora, a morena contou como eles se conheceram.

Alane disse que eles se conheceram por meio das redes sociais de amigos em comum e logo começaram a conversar. Inclusive, eles se conhecem desde antes da participação dela no Big Brother Brasil 24. Agora, eles estão se conhecendo melhor.

"Tava no Círio de Nazaré, em 2022, e muitos famosos vão para Belém. Nessa época, tirei foto com um famoso e ele repostou. O Lucas me viu na foto e começou a me seguir. Conversamos pela rede social. Quando me mudei para São Paulo, a gente se encontrou pela primeira vez e ficamos. Continuamos falando só pelas redes, porque ele mora no Espírito Santo", disse ela ao site Gshow.

E completou: "Como estou morando no Rio, conseguimos nos encontrar mais, conversar mais e nos conhecer melhor. Gosto muito dele, como amigo também, uma pessoa que tiro dúvidas [profissionais], até antes do programa, e ele continua sendo essa pessoa".

Por fim, Alane contou que eles ainda não estão namorando. "Não, não, a gente está se conhecendo melhor", declarou.

Rara aparição de Alane Dias e Lucas Silva

A ex-BBB Alane Dias aproveitou a noite de sexta-feira, 29, em ótima companhia. Ela foi fotografada ao chegar em um evento no Rio de Janeiro junto com o empresárioLucas Silva, que é apontado como seu novo affair. Os dois posaram lado a lado para os fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que Lucas e Alane são vistos juntos desde o início de junho, quando foram ao Prêmio da Música Brasileira. Na época, ela disse: “Estou bem, me permitindo conhecer pessoas”.