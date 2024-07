Luciana Gimenez revela que já postou foto íntima por acidente

Luciana Gimenez revelou que já passou um perrengue ao usar as redes sociais. A apresentadora contou que postou uma foto íntima sem querer

Luciana Gimenez participou do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e mostrou que não tem problema em comentar sobre suas intimidades. A apresentadora contou qual foi o lugar mais exótico que ela já teve relações sexuais.

“Foi no avião e eu tenho certeza que a comissária sabe o que está acontecendo, não fala nada e finge que não viu. Foi ótimo. Já teve no assento, caminha, beleza, tem que ficar muda, quieta. E já teve no banheiro, mas é mais complicado porque é menor", detalhou ela.

A famosa também relembrou do perrengue que passou quando postou uma foto íntima acidentalmente nas redes sociais. Felizmente, Luciana percebeu o erro a tempo e conseguiu apagar a imagem. “Eu, que nunca posei pelada, achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular", afirmou.

Biquíni inusitado

Na última terça-feira, 2, Luciana Gimenez chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma selfie algumas horas depois que chegou em Nova York, nos Estados Unidos. Dona de um estilo autêntico e ousado, a famosa surpreendeu ao aparecer de biquíni no local.

A artista escolheu uma roupa de banho bastante inusitada e não passou despercebida ao colocá-la. Isso porque, as peças feitas em crochê têm formato da cara de um sapo.

Além de ser confecionada em verde, a parte de cima tem detalhes de olhinho e linguinha para se parecer com o animal. Luciana Gimenez então não perdeu a oportunidade de registrar o look inusitado e brincar com a situação colocando um emoji do anfíbio.

Luciana viajou para Nova York na companhia do filho caçula Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto do seu casamento com Marcelo de Carvalho. A apresentadora também é mãe de Lucas, de 25 anos, do seu relacionamento com Mick Jagger.