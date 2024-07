Luciana Gimenez causa ao surgir com biquíni de sapo em Nova York

Dona de um estilo ousado, apresentadora Luciana Gimenez causa ao surgir com look de banho de crochê com formato de sapo; veja

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção nesta terça-feira, 02, ao compartilhar uma selfie logo após algumas horas que chegou a Nova York, nos EUA. Dona de um estilo autêntico e ousado, a famosa surpreendeu ao aparecer de biquíni no local.

Para a viagem com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, do antigo casamento com Marcelo de Carvalho, da RedeTV!, a artista escolheu a roupa de banho inusitada e não passou despercebida ao colocá-la. Isso porque, as peças de crochê têm formato da cara de sapo.

Além de ser confecionada em verde, a parte de cima tem detalhes de olhinho e linguinha para se parecer com o animal. Luciana Gimenez então não perdeu a oportunidade de registrar o look inusitado e brincar com a situação colocando um emoji do anfíbio.

Ainda nesta segunda-feira, 01, a apresentadora do Superpop fez uma postagem em seu feed para contar que estava indo para Nova York mais uma vez. Ao lado do caçulinha e de uma menina, ela apareceu animada para visitar a cidade onde seu filho mais velho, Lucas Jagger, do relacionamento com o cantor Mick Jagger, mora em um apartamento de luxo.

Ainda nas últimas semanas, a musa causou ao postar fotos usando biquíni com uma roupa brilhante. Os registros cheios de atitude tiveram como cenário a cobertura do apartamento luxuoso onde mora em um bairro nobre da cidade de São Paulo.

Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos

A apresentadora Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência.