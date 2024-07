Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues atualiza sobre saúde após internação

A esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues, foi internada em decorrência de um quadro de influenza, mas garantiu que os gêmeos estão bem

A influenciadora digital Biah Rodrigues trouxe novidades aos seguidores sobre a sua internação repentina com um quadro de influenza, nesta quinta-feira, 4. A jovem, que está à espera de gêmeos do cantor Sorocaba, precisou ficar sobre observação médica e realizou uma nebulização. Segundo a influenciadora, ela está quase pronta para obter alta.

"Estamos quase lá, em nome de Jesus", escreveu a influenciadora. Biah registrou o momento em que estava com uma máscara de oxigênio no rosto, fazendo a nebulização. O procedimento é receitado em caso de obstrução das vias aéreas, melhorando o procedimento de respiração.

Na última quarta-feira, 3, Biah deu mais detalhes sobre como o motivo da internação e como estava seguindo com a gestação: "Peguei influenza e estou internada, mas o bebês estão bem e são monitorados. Tive contrações, porém, sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo", disse ela. A jovem, que já é mãe de Nanda e Theo, dará à luz Zion e Angelina.

Biah Rodrigues passa por nebulização (Foto: Reprodução/Instagram)

Biah polemiza ao opinar sobre papel da mulher na sociedade

Recentemente, a influenciadora dividiu opiniões ao falar sobre o que classificava como o papel da mulher na sociedade, durante entrevista ao podcast religioso GloryCast. Biah se disse triste com a forma que outras mulheres minimizam o esforço das mães que escolhem o papel "do lar" e da maternidade.

"Acho pesada a forma como elas abrem esse assunto falando: 'Tá, mas o que você faz?'. As mulheres querem ser, ter, então, quanto mais profissão, mais empresas. É errado, não é. Desde que você não negligencie o seu papel, seu verdadeira papel dentro de casa, sendo uma esposa, sendo mãe, cuidando do seu lar", opinou a influencer na ocasião.

Entre as concordâncias e discordâncias com o pensamento da jovem, alguns internautas apontaram o fato de que Biah talvez tivesse uma rede de apoio mais fortificada do que grande parte das mulheres, em decorrência do trabalho como influencer e da carreira artística de sucesso do marido: "Mana, a senhora deve ter três babás, cozinheiras, encarregadas da limpeza, e motorista. Que trabalho sobra pra ti?", especulou um usuário do Instagram.