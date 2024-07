Lívia Andrade choca mostrar situação de seu corpo atual em cachoeira

Em cachoeira, Lívia Andrade choca ao se exibir deslumbrante durante mergulho; famosa roubou a cena em cenário paradisíaco com sua beleza

A apresentadora Lívia Andrade impressionou ao compartilhar fotos de um mergulho que fez na cachoeira. Em sua rede social, a loira postou registros do momento em meio à natureza e chamou a atenção ao exibir suas curvas esculturais.

Usando um biquíni trançado na barriga, a integrante do Domingão Com o Huck impactou ao revelar a situação atual de seu corpo. Não seguindo dietas e nem fazendo exercícios físicos, a famosa exibiu o resultado de seus procedimentos estéticos, os quais faz frequência e não nega.

"Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo. Garante meu sangue e minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. E em meu coração, Maria acende sua luz. E me aponta o caminho", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa é ela", admiraram os fãs. "Linda demais", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade postou fotos de um ritual que fez em sua segunda festa de aniversário. Após uma festa luxuosa no Rio de Janeiro com tema de Abduzidos e que chegou a custar cerca de R$ 200 mil, ela comemorou seu dia com um evento mais clássico em rosa na Serra Catarinense.

Lívia Andrade chama atenção com look extravagante em passeio com namorado

A apresentadora Lívia Andrade comemorou o Dia dos Namorados na quarta-feira, 12, com o seu eleito, o empresário Marcos Araújo, com um passeio diferente com direito a um almoço nas alturas da serra. Em sua rede social, ela postou um vídeo do momento inusitado e chamou a atenção.

Além da paisagem verde e deslumbrante, a loira impressionou ao surgir com um look preto bem extravagante para celebrar a data romântica. De chapéu, botas e peças rendadas, Lívia Andrade se destacou ao surgir curtindo o encontro nas alturas com seu amado. Veja como foi o passeio aqui.