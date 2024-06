Saiba quanto custou festa de Lívia Andrade; artista reuniu 150 convidados

Lívia Andrade celebrou seu aniversário de 41 anos no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20; a CARAS Brasil apurou e descobriu quanto custou a festa

Lívia Andrade reuniu um verdadeiro time de famosos no Rio de Janeiro para celebrar seus 41 anos na noite desta quinta-feira, 21. Com o tema Abduzidos, a apresentadora desembolsou alguns milhares de reais para fazer uma festa à altura de seu aniversário.

De acordo com a Wee eventos, empresa responsável por organizar o aniversário, a festa de Lívia Andrade teve um custo total de aproximadamente R$ 200 mil . O evento aconteceu no Rio Beach Club, espaço localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista de 150 convidados contava com celebridades como Luciano Huck, Tati Machado, Samuel de Assis, Amaury Lorenzo, Lucy Alves, Dani Bananinha e outros. A decoração contou com diversos elementos de LED, vidro e transparência —tudo para dar vida ao tema único.

"Pensei no tema 'abduzidos' porque, além de ser uma ideia de última hora, todo mundo tem tanta coisa para fazer, né? Não temos tempo para nada ultimamente, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Então, pensei: já imaginou se todo mundo fosse abduzido naquele momento do dia do aniversário e fosse para a festa?", disse Lívia, que pretende fazer outras duas comemorações.

A noite contou com shows do DJ internacional Sevenn, DJ Batata e DJ Roale. Além disso, o cardápio trazia uma grande variedade de opções para os convidados, desde canapés de salmão, camarão e ceviche, até mini porções de moqueca de peixe, picadinho de carne, e uma estação de massas.

Já o bolo, que acendia sozinho, foi criado exclusivamente para a festa. O doce de chocolate com recheio de ninho com morango teve três andares, e o topo em forma de planeta. Além disso, a decoração era composta por diversos ovnis.

A produção da festa foi de Priscila Coellen e Rafael Cuia, com a colaboração da Wee eventos, empresa especializada em festas liderada por Leco Biagioni, Thiago Waltz e Douglas Monjardin, que foram responsáveis pelo cerimonial e pela decoração.

