Ex-Paquita Ana Paula Guimarães curte dia na praia com o marido, que é ator

Lembra dela? Ex-Paquita e diretora de TV Ana Paula Guimarães celebra seu aniversário na praia ao lado do marido, que é ator

A ex-Paquita e diretora de TV Ana Paula Guimarães aproveitou o dia do seu aniversário ao ar livre. Nesta sexta-feira, 5, ela completou 51 anos de vida e foi flagrada em um dia na praia com seu marido, o ator Ricardo Duque, e a filha.

A estrela foi flagrada pelos paparazzi após um mergulho no mar e ostentou sua boa forma. Ela surgiu com biquíni fininho e esbanjou sorrisos durante o passeio em família.

Ana Paula é a diretora artística do documentário Para Sempre Tão Bom - Paquitas, do Globoplay, que será lançado em breve, e também de novelas da Globo, como Caras e Bocas, Ti Ti Ti, Alto Astral, Êta Mundo Bom e Verão 90. Foi ao lado da apresentadora que Ana Paula começou a se envolver com o universo por trás das câmeras. Ela foi com Xuxa para Argentina treinar a nova geração de paquitas e trabalhou no Xuxa Só Para Baixinhos, fazendo desde produção até assistência de direção.

Ela é casada há mais de 30 anos com o ator Ricardo Duque, que já atuou em Salve-se Quem Puder, O Tempo não Para, A Terra Prometida, A Vida da Gente, Sete Pecados e muito mais.

Veja as fotos da família: