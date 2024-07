Ex-Masterchef choca com sua nova forma física após emagrecimento

Ex-Masterchef, Léo Santos surge mais magro e com o corpo musculoso em foto sem camisa após emagrecer cerca de 80 kg

Ex-participante da quarta temporada do Masterchef Brasil, o chef de cozinha Léo Santos, de 29 anos, surpreendeu ao ostentar sua nova forma física nas redes sociais. O rapaz passou por um processo de emagrecimento nos últimos anos e eliminou cerca de 80 kg. Agora, ele está com o corpo musculoso e definido.

Inclusive, ele mostrou uma selfie na frente do espelho e sem camisa para ostentar o abdômen tanquinho e o peitoral definido. Em entrevista ao site Observatório dos Famosos, Léo contou que já foi alvo de preconceito por causa de sua aparência.

"Sofria racismo e gordofobia. Ouvia que só estava ali por ser cota, que meu cabelo era ‘duro alisado’. Hoje, com a viralização da foto, só se confirma. Racismo explícito e velado nas redes. Tudo que faço é tido como arrogância, enquanto brancos com atitudes iguais são vistos como ‘focados’. Antes, não me achava bonito. Mas entendi que, quando você é bonito, te escutam com carinho. Quando não é, te escutam com ódio", disse ele.

Em 2019, Léo compartilhou uma montagem mostrando o seu antes e depois e falou sobre o corpo. "Por que eu resolvi fazer dieta? Primeiro por uma questão de saúde, o tempo em que eu passo em pé trabalhando nos dias de evento são muito exaustivos e o sobrepeso incomodava muito, eu sentia muita dor nos pés e nas costas. E porque EU não estava contente com a minha aparência".

Veja as fotos de Léo Santos:

